Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис похвали стратегията на Макларън за Гран При на Абу Даби вчера, като заради нея Макс Верстапен и екипът му бяха изправени пред почти невъзможна стратегическа задача.

Оскар Пиастри стартира с твърдите сликове от трето място, но още в началото изпревари съотборника си Ландо Норис, който също като Макс потегли със средно твърдите. Така Оскар имаше възможност да остане по-дълго на пистата, а ако на пистата беше излязла кола за сигурност в подходящ за него момент, то той щеше да има и шанс да спечели състезанието.

„Изборът на тези гуми за Оскар беше умно решение на Макларън, той като това им даде много възможности, а за нас това означаваше два различни сценария, които да изпълним в битката за победата. Да, не очаквахме това“, потвърди Мекис.

От Пирели препоръчаха първата серия обиколки да е със средно твърдите гуми, като старт с твърдите носеше риск от изоставане в битката в челото.

След като Пиастри излезе пред Норис и подгони Верстапен, така Макларън се застрахова и срещу евентуални опити на Макс да бави темпото и да се опитва да „поднася“ Норис на идващите след него пилоти, тъй като такова решение щеше да доведе до бърза атака на австралиеца.

А в края на състезанието в Ред Бул решиха, че ще е твърде голям риск Макс да спре отново в бокса и да се опита да събере колоната зад себе си, затова Верстапен остана начело с надеждата, че Норис някак си ще загуби третото място, което не стана.

От старта на състезанието пилотите на Макларън се укрепиха на второ и трето място, което беше напълно достатъчно за титлата на Норис, като в хода на надпреварата се видя, че Шарл Леклер и Джордж Ръсел нямат нужното темпо да ги притесняват, въпреки упоритите опити на пилота на Ферари. И до края така и не се наложи Пиастри да пропусне пред себе си Ландо, тъй като и точките за третото място му стигнаха, за да стане световен шампион.

