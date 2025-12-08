Популярни
В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

  • 8 дек 2025 | 19:25
  • 226
  • 0

Моторспорт директорът на Ред Бул доктор Хелмут Марко ще напусне тима и Формула 1 в края на този месец. Това са съобщили източниците на английския вестник The Telegraph.

82-годишният доктор Марко вчера намекна за такава възможност на срещата си с медиите след финала на Гран При на Абу Даби, където Ландо Норис детронира Макс Верстапен и стана световен шампион във Формула 1.

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега
Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

Но от Милтън Кийнс се твърди, че решението е вече взето и доктор Марко си тръгва в края на месеца. Той има договор до края на 2026, но шефът на Ред Бул Лоран Мекис също вчера направи няколко подсказвания, че времето на бившия пилот в тима изтича.

За разлика от предишните сезони, този път евентуалната раздяла на тима с доктор Марко няма да се отрази на съдбата на Макс Верстапен. Бившият световен шампион вече потвърди, че ще остане в тима до края на 2026, но за след това няма яснота, въпреки че Макс има договор до края на 2028 година.

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен
