В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

Моторспорт директорът на Ред Бул доктор Хелмут Марко ще напусне тима и Формула 1 в края на този месец. Това са съобщили източниците на английския вестник The Telegraph.
82-годишният доктор Марко вчера намекна за такава възможност на срещата си с медиите след финала на Гран При на Абу Даби, където Ландо Норис детронира Макс Верстапен и стана световен шампион във Формула 1.
Но от Милтън Кийнс се твърди, че решението е вече взето и доктор Марко си тръгва в края на месеца. Той има договор до края на 2026, но шефът на Ред Бул Лоран Мекис също вчера направи няколко подсказвания, че времето на бившия пилот в тима изтича.
За разлика от предишните сезони, този път евентуалната раздяла на тима с доктор Марко няма да се отрази на съдбата на Макс Верстапен. Бившият световен шампион вече потвърди, че ще остане в тима до края на 2026, но за след това няма яснота, въпреки че Макс има договор до края на 2028 година.
Снимки: Gettyimages