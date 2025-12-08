Хаджар ще дебютира за Ред Бул още тази седмица

Исак Хаджар ще дебютира за новия си отбор Ред Бул още тази седмица на тестовете след края на сезона във Формула 1. Французинът записа много силен дебютен сезон в световния шампионат, след като прекара няколко сезона в програмата за млади пилоти на Ред Бул.

Ред Бул потвърди трансфера на Хаджар от Рейсинг Булс в Ред Бул на мястото на Юки Цунода.

Хаджар ще участва на изпитанията, посветени на гумите на Пирели за догодина, като той ще кара преработен RB21, който трябва да симулира натоварванията, които ще оказват новите автомобили върху сликовете догодина.

През 2023 и 2024 Хаджар записа три участия в свободни тренировки за Ред Бул, а в тестовете за млади пилоти за бившите шампиони ще кара Аюму Иваса.

Снимки: Gettyimages