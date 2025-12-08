Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаджар ще дебютира за Ред Бул още тази седмица

Хаджар ще дебютира за Ред Бул още тази седмица

  • 8 дек 2025 | 18:28
  • 601
  • 0

Исак Хаджар ще дебютира за новия си отбор Ред Бул още тази седмица на тестовете след края на сезона във Формула 1. Французинът записа много силен дебютен сезон в световния шампионат, след като прекара няколко сезона в програмата за млади пилоти на Ред Бул.

Ред Бул потвърди трансфера на Хаджар от Рейсинг Булс в Ред Бул на мястото на Юки Цунода.

Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата
Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата

Хаджар ще участва на изпитанията, посветени на гумите на Пирели за догодина, като той ще кара преработен RB21, който трябва да симулира натоварванията, които ще оказват новите автомобили върху сликовете догодина.

През 2023 и 2024 Хаджар записа три участия в свободни тренировки за Ред Бул, а в тестовете за млади пилоти за бившите шампиони ще кара Аюму Иваса.

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега
Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

  • 8 дек 2025 | 13:44
  • 5145
  • 2
Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

  • 8 дек 2025 | 13:15
  • 1947
  • 7
Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

  • 8 дек 2025 | 12:40
  • 3159
  • 0
Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 3912
  • 1
Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

  • 8 дек 2025 | 11:04
  • 3402
  • 0
Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 10:46
  • 1706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 31266
  • 141
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 17706
  • 1
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 5980
  • 1
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 26671
  • 70
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 10505
  • 5
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 46832
  • 49