Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам

Макс Верстапен спечели полпозишъна за Гран При на Италия с нов рекорд на „Монца“ и обясни каква е причината за прогреса на Ред Бул.

„Тук, с ниското ниво на притискане е много трудно да направиш чиста обиколка – заяви Макс. – При спиранията е много лесно да допуснеш грешка.

„Усещах добре колата в третата част и е фантастично, че спечелихме полпозишъна. Колата ни работи добре тук от началото на целия уикенд и съм много щастлив, че успяхме да се борим за първото място.

„Преди квалификацията малко не ни достигаше, направихме някои последни промени по колата и това ми позволи да натисна още малко, точно от това имахме нужда за квалификацията. За нас това е страхотен момент.

„Този сезон състезанията са по-сложни за нас, но ще вложим в битката всичко, с което разполагаме. Това е всичко, което можем да направим и ще видим какво ще се случи.“

Снимки: Gettyimages