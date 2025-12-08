Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис ще получи купа за 500 000 евро

Ландо Норис ще получи купа за 500 000 евро

  • 8 дек 2025 | 17:23
  • 326
  • 0

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис ще получи купата си за първото място в крайното класиране на галата на ФИА на 12 декември в Ташкент.

Трофеят струва 500 000 евро и е създаден през 1995 година от британската компания Fox Silver Ltd., като проектът е дело на основателя на фирмата Ричард Фокс, който е възпитаник на Кралския колеж по изкуствата.

Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата
Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата

Купата е изработена от сребро, някои елементи са от злато, а на нея са гравирани имената и автографите на всички световни шампиони във Формула 1. Теглото й е 5,5 килограма, а с оглед на историческата й стойност, специалистите я определят като безценна.

Този трофей е преходен, така че Ландо ще си поръча дупликати – един за него и един за Макларън, като в края на следващата година той ще трябва да върне купата на ФИА за следващата гала вечер на федерацията.

Вижте паралелите между титлата на Норис и първия триумф на Хамилтън през 2008
Вижте паралелите между титлата на Норис и първия триумф на Хамилтън през 2008
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

  • 8 дек 2025 | 13:44
  • 4764
  • 2
Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

  • 8 дек 2025 | 13:15
  • 1594
  • 5
Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

  • 8 дек 2025 | 12:40
  • 2833
  • 0
Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 3725
  • 1
Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

  • 8 дек 2025 | 11:04
  • 3279
  • 0
Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 10:46
  • 1578
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

  • 8 дек 2025 | 17:30
  • 11850
  • 47
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 5435
  • 0
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 898
  • 0
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 19867
  • 56
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 4810
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 39972
  • 46