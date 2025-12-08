Ландо Норис ще получи купа за 500 000 евро

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис ще получи купата си за първото място в крайното класиране на галата на ФИА на 12 декември в Ташкент.

Трофеят струва 500 000 евро и е създаден през 1995 година от британската компания Fox Silver Ltd., като проектът е дело на основателя на фирмата Ричард Фокс, който е възпитаник на Кралския колеж по изкуствата.

Купата е изработена от сребро, някои елементи са от злато, а на нея са гравирани имената и автографите на всички световни шампиони във Формула 1. Теглото й е 5,5 килограма, а с оглед на историческата й стойност, специалистите я определят като безценна.

Този трофей е преходен, така че Ландо ще си поръча дупликати – един за него и един за Макларън, като в края на следващата година той ще трябва да върне купата на ФИА за следващата гала вечер на федерацията.

Снимки: Gettyimages