Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място

Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място

  • 6 сеп 2025 | 19:07
  • 583
  • 0
Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място

Ландо Норис остана втори в квалификацията на „Монца“, като британецът успя да се измъкне от втората част в последния момент и след това се бори за първото място.

„Макс е бърз през целия уикенд и това едва ли е изненада за представянето му – обясни Норис. – Трудна сесия за мен, с възходи и спадове, твърде много грешки тук и там. Но събрах всичко в последната обиколка и съм доволен от второто място.

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

„Резултатите ми винаги са базирани на пилотирането ми, но днес не се справих по най-добрия начин, така че съм доволен от втората позиция. Имаше хубави и лоши неща.

„Второто място на старта не е лошо, искам да съм пред всички. Добра стартова позиция и се вълнувам за състезанието.

Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам
Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам

„Обикновено в състезанията сме по-силни, но съм сигурен, че ще е предизвикателство да изпреваря Макс. Не очаквам някакви чудеса, зад нас са и пилотите на Ферари и съм сигурен, че те ще се опитат веднага да атакуват.“

Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно
Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен-старши за Перес-старши: Идиот!

Верстапен-старши за Перес-старши: Идиот!

  • 6 сеп 2025 | 14:55
  • 5097
  • 1
Наказаха Жоан Мир след квалификацията в Каталуния

Наказаха Жоан Мир след квалификацията в Каталуния

  • 6 сеп 2025 | 14:52
  • 1163
  • 0
Норис с минимален аванс пред Леклер преди квалификацията на "Монца"

Норис с минимален аванс пред Леклер преди квалификацията на "Монца"

  • 6 сеп 2025 | 14:39
  • 4969
  • 1
Алекс Маркес разпердушини рекорда на "Каталуния" и грабна втория си пол в MotoGP

Алекс Маркес разпердушини рекорда на "Каталуния" и грабна втория си пол в MotoGP

  • 6 сеп 2025 | 12:37
  • 2760
  • 0
Куартараро ще изпробва V4 моторът на Ямаха по-рано от планираното

Куартараро ще изпробва V4 моторът на Ямаха по-рано от планираното

  • 6 сеп 2025 | 11:53
  • 1696
  • 0
Доменикали: Във Формула 1 няма място за повече отбори

Доменикали: Във Формула 1 няма място за повече отбори

  • 6 сеп 2025 | 11:25
  • 3248
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 25720
  • 14
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 9739
  • 20
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 7490
  • 5
Англия 2:0 Андора, Деклан Райс отбеляза втори гол

Англия 2:0 Андора, Деклан Райс отбеляза втори гол

  • 6 сеп 2025 | 18:19
  • 6054
  • 0
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 15356
  • 3
Започна кръгът във Втора лига - резултати и класиране

Започна кръгът във Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 20916
  • 16