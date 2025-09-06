Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място

Ландо Норис остана втори в квалификацията на „Монца“, като британецът успя да се измъкне от втората част в последния момент и след това се бори за първото място.

„Макс е бърз през целия уикенд и това едва ли е изненада за представянето му – обясни Норис. – Трудна сесия за мен, с възходи и спадове, твърде много грешки тук и там. Но събрах всичко в последната обиколка и съм доволен от второто място.

„Резултатите ми винаги са базирани на пилотирането ми, но днес не се справих по най-добрия начин, така че съм доволен от втората позиция. Имаше хубави и лоши неща.

„Второто място на старта не е лошо, искам да съм пред всички. Добра стартова позиция и се вълнувам за състезанието.

„Обикновено в състезанията сме по-силни, но съм сигурен, че ще е предизвикателство да изпреваря Макс. Не очаквам някакви чудеса, зад нас са и пилотите на Ферари и съм сигурен, че те ще се опитат веднага да атакуват.“

Снимки: Gettyimages