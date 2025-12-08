Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

  • 8 дек 2025 | 18:47
  • 464
  • 0

Основателят на Заубер и бивш собственик на тима Петер Заубер беше през уикенда в Абу Даби, за да види последното състезание на отбора с неговото име. От началото на 2026 тимът от Хинвил ще се състезава като заводския отбор на Ауди, като германската компания вече придоби мажоритарния дял в Заубер.

Заубер дебютира във Формула 1 през 1993 година след много успешно представяне в състезанията за прототипи и до края на 2025 записа точно 617 състезания по данни на швейцарския вестник Blick.

Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата
Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата

Петер Заубер сглобява първия си състезателен автомобил С1 през 1970 година, като той е подготвен за планински състезания. Оттогава насам всички автомобили на Заубер носят означението С – първата буква от името на съпругата на Петер Заубер – Кристиане. През 2025 означението на болидите на Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето беше С45.

„Още в първото ни състезание във Формула 1 през 1993 година можехме да стигнем до подиума – обясни в Абу Даби Заубер. – Но в колата на Карл Вендлингер се появи проблем с електрониката, а Джей Джей Лехто остана пети, но след него не успя да финишира никой. Ще ми е интересно да видя какви резултати ще постигне заводският тим на Ауди от догодина нататък.“

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега
Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

  • 8 дек 2025 | 13:44
  • 5153
  • 2
Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

  • 8 дек 2025 | 13:15
  • 1948
  • 7
Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

  • 8 дек 2025 | 12:40
  • 3160
  • 0
Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 3912
  • 1
Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

  • 8 дек 2025 | 11:04
  • 3402
  • 0
Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 10:46
  • 1707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 31476
  • 141
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 17813
  • 1
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 6012
  • 1
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 26714
  • 70
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 10540
  • 5
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 46882
  • 49