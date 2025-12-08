Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Основателят на Заубер и бивш собственик на тима Петер Заубер беше през уикенда в Абу Даби, за да види последното състезание на отбора с неговото име. От началото на 2026 тимът от Хинвил ще се състезава като заводския отбор на Ауди, като германската компания вече придоби мажоритарния дял в Заубер.
Заубер дебютира във Формула 1 през 1993 година след много успешно представяне в състезанията за прототипи и до края на 2025 записа точно 617 състезания по данни на швейцарския вестник Blick.
Петер Заубер сглобява първия си състезателен автомобил С1 през 1970 година, като той е подготвен за планински състезания. Оттогава насам всички автомобили на Заубер носят означението С – първата буква от името на съпругата на Петер Заубер – Кристиане. През 2025 означението на болидите на Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето беше С45.
„Още в първото ни състезание във Формула 1 през 1993 година можехме да стигнем до подиума – обясни в Абу Даби Заубер. – Но в колата на Карл Вендлингер се появи проблем с електрониката, а Джей Джей Лехто остана пети, но след него не успя да финишира никой. Ще ми е интересно да видя какви резултати ще постигне заводският тим на Ауди от догодина нататък.“
