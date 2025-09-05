Популярни
  2. Грузия
  Кварацхелия за мача с Турция: Не бяхме напълно концентрирани от самото начало

  • 5 сеп 2025 | 07:08
  • 313
  • 0
Звездата на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия говори след загубата на родината си Грузия с 2:3 от тима на Турция в първия квалификационен мач за Мондиал 2026. Самият Кварацхелия се разписа в срещата, но голът му не стигна на неговия отбор да измъкне нещо.

“Турция е много силен противник, но днес допуснахме много грешки, не бяхме напълно концентрирани от самото начало, а ранният гол, който допуснахме, повлия на психологията ни. Единственото положително нещо е, че след почивката се борихме много здраво и в края на мача имахме шанс да вземем поне една точка. Нашите фенове бяха там и ни дадоха енергия”, каза Кварацхелия.

В следващия мач Грузия ще играе с България, като “лъвовете” ще бъдат гости.

