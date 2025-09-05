Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Хулио Веласкес: Испания имаше огромно превъзходство

Хулио Веласкес: Испания имаше огромно превъзходство

  • 5 сеп 2025 | 15:33
  • 849
  • 0

Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че превъзходството на отбора на Испания срещу България е било видимо. В предаването Directo MARCA, наставникът на "сините", който е наблюдавал мача на живо не се поколеба да похвали формата, в която се намира националният отбор на Луис де ла Фуенте. Испанският треньор, придружен от своите асистенти Фернандо Гаспар и Морга, подчерта потенциала на националния отбор.

България се бори, но Испания е от друга галактика
България се бори, но Испания е от друга галактика

"Говорим за един от най-добрите национални отбори в света, с изключително много възможности на всяка позиция. Испания владее различни стилове на игра и в момента разликата с България е много голяма. Испания имаше огромно превъзходство от началото до края, на един хубав стадион и при прекрасна атмосфера“, отбеляза той.

"Не обичам да говоря индивидуално, но възможностите, с които разполагаме, са невероятни. Излиза Субименди и влиза Родри… нивото е изумително", сподели Веласкес пред испанската медия.

