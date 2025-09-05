Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

Един от лидерите на Нюкасъл - Дан Бърн, който е фен на “свраките” от дете, говори за отношението си към Александър Исак. Шведът дълго време отказваше да играе за Нюкасъл, за да форсира трансфера си в Ливърпул, което настрои много от феновете на отбора срещу него. Бърн обаче заяви, че много добре разбира причините за решението на Исак и му желае всичко най-добро в бъдеще.

“Радвам се, че вече всичко свърши. Искахме трансферният прозорец да затвори, за да има поне малко повече яснота. Достатъчно дълго съм във футбола, за да разбера, че от гледна точка на футболистите техните кариери са кратки и има неща, които те искат да постигнат. Алекс е приятел и ситуацията беше трудна, защото исках той да е с нас и да помага на отбора, но също така разбирам какво трябва да направи лично за себе си. Желая на Алекс само добри неща, няма никаква враждебност. Като фенове на Нюкасъл, ние винаги сме готови да защитаваме нашия клуб и нашия град. Привържениците искат футболисти, които имат желание да играят за Нюкасъл. Затова разбирам нашите фенове, но съм във футбола достатъчно дълго, за да разбера какво се случва. Пожелавам на Алекс всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул”, заяви Бърн по време на пресконференция на национални отбор на Англия.

Снимки: Imago