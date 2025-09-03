Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Швеция
  3. Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

  • 3 сеп 2025 | 15:49
  • 668
  • 0

Селекционерът на Швеция Йон Дал Томасон пое отбора в труден период. Скандинавците пропуснаха последното световно и европейско първенство и изпаднаха в третото ниво на Лигата на нациите. Бившият наставник на Малмьо и Блекбърн Томасон бе избран, за да промени облика на отбора.

“Това е страхотно предизвикателство и много ми харесва. Обичам да градя. Това е като Лего. Аз съм датчанин, така че знам как правилното парче от пъзела трябва да отиде на правилното място”, сподели Томасон в интервю за “Скай Спортс”.

С цел да промени резултатите специалистът промени схемата от 4-4-2 на 3-4-1-2” “Някои хора в Швеция, особено медиите, го обявиха за революция. Не трябва да забравяме, че Швеция има голяма история - сребърни и бронзови медали на световно първенство. ДНК-то на шведския футбол от години е свързано с 4-4-2. Така че направихме тотална промяна, за да имаме по-плавен, динамичен стил”.

Резултатите бяха много позитивни. В последното издание на Лигата на нациите Швеция бе най-атакуващият отбор, като завърши на първо място по голове, отправени удари и създадени възможности. “Играем по доминиращ и модерен атакуващ начин”, казва Томасон.

“Най-важното във футбола са резултатите, но има значение как ги постигаш. Трябва да бъде забавно за гледане. Имаш нужда феновете да застанат зад отбора. Играеш футбол за хората. Футболът е страхотен продукт, но трябва да се грижиш а него и да направиш тази връзка. Мисля, че ние успяхме”, допълни той.

Швеция разполагаше с блестящи нападатели в миналото, като Хенрик Ларсон и Златан Ибрахимович, а сега има двама в лицето на Александър Исак и Виктор Гьокереш. Томасон говори и за тяхната роля: “Когато започнах, имаше много шум около тях двамата. Казваха, че не могат да играят заедно. Разбира се, че могат. Големите играчи винаги могат да играят заедно. Моята работа като треньор е да създам условията, при които те ще се представят на възможно най-високо ниво. Те са страхотни характери, прекрасни момчета, с които да работя. И обичат да вкарват голове. Живеят за това. В тяхната игра има някои прилики, но и достатъчно разлики”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

  • 3 сеп 2025 | 16:00
  • 520
  • 0
Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

  • 3 сеп 2025 | 15:53
  • 3432
  • 0
Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

  • 3 сеп 2025 | 15:36
  • 768
  • 1
Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

  • 3 сеп 2025 | 15:32
  • 3150
  • 1
В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

  • 3 сеп 2025 | 15:27
  • 706
  • 0
Постекоглу е вариант и за Байер, и за Фенербахче

Постекоглу е вариант и за Байер, и за Фенербахче

  • 3 сеп 2025 | 15:14
  • 560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 16:15
  • 866
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 13407
  • 12
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 7397
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 9947
  • 8
Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 10856
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 26855
  • 13