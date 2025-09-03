Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

Селекционерът на Швеция Йон Дал Томасон пое отбора в труден период. Скандинавците пропуснаха последното световно и европейско първенство и изпаднаха в третото ниво на Лигата на нациите. Бившият наставник на Малмьо и Блекбърн Томасон бе избран, за да промени облика на отбора.

“Това е страхотно предизвикателство и много ми харесва. Обичам да градя. Това е като Лего. Аз съм датчанин, така че знам как правилното парче от пъзела трябва да отиде на правилното място”, сподели Томасон в интервю за “Скай Спортс”.

С цел да промени резултатите специалистът промени схемата от 4-4-2 на 3-4-1-2” “Някои хора в Швеция, особено медиите, го обявиха за революция. Не трябва да забравяме, че Швеция има голяма история - сребърни и бронзови медали на световно първенство. ДНК-то на шведския футбол от години е свързано с 4-4-2. Така че направихме тотална промяна, за да имаме по-плавен, динамичен стил”.

🗣️ "He's smiling, he's so happy to be here"



Sweden manager Jon Dahl Tomasson discusses Alexander Isak being back in training ahead of their World Cup qualifier against Slovenia 🇸🇪 pic.twitter.com/EVsJznbMk0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 3, 2025

Резултатите бяха много позитивни. В последното издание на Лигата на нациите Швеция бе най-атакуващият отбор, като завърши на първо място по голове, отправени удари и създадени възможности. “Играем по доминиращ и модерен атакуващ начин”, казва Томасон.

“Най-важното във футбола са резултатите, но има значение как ги постигаш. Трябва да бъде забавно за гледане. Имаш нужда феновете да застанат зад отбора. Играеш футбол за хората. Футболът е страхотен продукт, но трябва да се грижиш а него и да направиш тази връзка. Мисля, че ние успяхме”, допълни той.

Швеция разполагаше с блестящи нападатели в миналото, като Хенрик Ларсон и Златан Ибрахимович, а сега има двама в лицето на Александър Исак и Виктор Гьокереш. Томасон говори и за тяхната роля: “Когато започнах, имаше много шум около тях двамата. Казваха, че не могат да играят заедно. Разбира се, че могат. Големите играчи винаги могат да играят заедно. Моята работа като треньор е да създам условията, при които те ще се представят на възможно най-високо ниво. Те са страхотни характери, прекрасни момчета, с които да работя. И обичат да вкарват голове. Живеят за това. В тяхната игра има някои прилики, но и достатъчно разлики”.