Гьокереш за Исак: Клубовете имат цялата власт

Виктор Гьокереш се събра с новото попълнение на Ливърпул Александър Исак. Двата се очаква да водят атаката на Швеция в предстоящите световни квалификации. Нападателят на Арсенал коментира ситуацията на съотборника си, който цяло лято се бореше да напусне Нюкасъл. Гьокереш бе в подобно положение и имаше проблеми да напусне Спортинг преди трансфера си в Арсенал.

Попитан за Исак, Гьокереш сподели: “Не съм говорил много с него, защото той сега се присъедини към лагера. Казах му “здрасти” и го поздравих за трансфера. Неговата ситуация прилича на моята, но не знам какво се е случвало зад кулисите. В неговия случай не знам точно какво се е случвало, така че ми е трудно да говоря за това. Ние всички играем, а клубовете имат най-много власт.

Alexander Isak all smiles in Sweden training as Viktor Gyokeres reacts to British-record Liverpool transfer 🎥 pic.twitter.com/BZdJrClePz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 2, 2025

В много случаи на играчите им е трудно да направят избор. Когато един футболист не е искан от клуба, тогава е тотално различно. Той няма никаква власт. Клубът буквално може да прави каквото си иска с играча. Трудно е, но ситуацията е такава”.

Той говори и за партньорството си с Исак: “Играли сме няколко пъти заедно и се чувствахме добре. Той вкара, аз вкарах, асистирали сме си един на друг. Трябва да продължим да се развиваме като отбор”.

Следвай ни:

Снимки: Imago