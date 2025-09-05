Джон Стоунс отпадна от състава на Англия

Бранителят на Манчестър Сити Джон Стоунс е бил освободен от лагера на националния отбор на Англия заради лека мускулна контузия. Новината потвърди селекционерът на “трите лъва” Томас Тухел, който заяви, че не е искал да поема никакви рискове с включването му в предстоящите световни квалификации срещу Андора и Сърбия.

Стоунс започна като титуляр и в трите мача на Манчестър Сити от началото на сезона.

“За съжаление, Джон Стоунс току-що си тръгна. Той пристигна в лагера с леки мускулни проблеми и не се подобри така бързо, както очаквахме и се надявахме. Така че той напусна лагера тази сутрин, защото няма да поемаме риск с включването му нито срещу Андора, нито срещу Сърбия”, заяви Тухел.

Стоунс се прибира в Манчестър и ще направи всичко възможно да се възстанови за първия мач на клубния му тим след паузата за националните отбори, който е градско дерби срещу Манчестър Юнайтед на “Етихад” на 14 септември.

Следвай ни:

Снимки: Imago