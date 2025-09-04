Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  Пакета обмисля да съди ФА

  • 4 сеп 2025 | 16:15
  • 655
  • 0
Халфът на Уест Хам Лукас Пакета обмисля да съди Футболната асоциация на Англия (ФА), след като беше оправдан по обвинения за залози от независима регулаторна комисия, съобщава "Би Би Си". Адвокатите на 28-годишния бразилец проучват всички възможности за завеждане на дело срещу футболната централа за пропуснати ползи. Както отбелязва Би Би Си, обявяването на разследването доведе до провала на сделката бразилецът да премине в Манчестър Сити за около 93 милиона евро.

Пакета бе обвинен в умишлено получаване на жълти картони в поне четири мача: срещу Лестър (12 ноември 2022 г.), Астън Вила (12 март 2023 г.), Лийдс Юнайтед (21 май 2023 г.) и Борнемут (12 август 2023 г.). Самият играч отрече всички обвинения, а

