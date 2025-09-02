Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Томас Тухел прати още една закъсняла повиквателна

Томас Тухел прати още една закъсняла повиквателна

  • 2 сеп 2025 | 20:35
  • 1194
  • 0
Мениджърът на Англия Томас Тухел повика бранителя на Байер Леверкузен Джарел Куанса в състава на националния отбор за предстоящите световни квалификации със Сърбия и Андора.  22-годишният бранител и преди е попадал в състава на "трите лъва", но все още не е направил официалния си дебют. Освен него, в отбора бе повикан и халфът на Милан Рубен Лофтъс-Чийк, който за последно игра за Англия през 2018 година. Той замени контузения полузащитник на Кристъл Палас Адам Уортън. С 9 точки от три мача Англия е лидер в класирането на квалификационна група "К", в която са още Латвия и Албания. Тимът на Томас Тухел приема Андора на "Вила Парк" в Бирмингам в събота, а три дни по-късно е и гостуването на Сърбия в Белград.

Снимки: Gettyimages

