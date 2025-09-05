Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

В 12-ия ден бяха определени финалистките при жените на US Open, а в 13-ия ще разберем и кои двама ще спорят за шампионския трофей при мъжете. Ще разберем и дали е възможен български финал при юношите. В четвъртък вечерта Иван Иванов и Александър Василев записаха нови великолепни победи в Ню Йорк, за да намерят място във финалната четворка. Днес те отново ще излязат на корта, а всички ние ще им стискаме палци!

Но да се върнем към мачовете на големите звезди, заради които феновете отново ще изпълнят до краен предел трибуните на централния корт “Артър Аш”. Първи на него ще излязат рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович (24) и Карлос Алкарас. Поредният сблъсък на поколенията ще се превърне в битка между опита и младостта. 38-годишният великан Джокович срещу напористия младок от Испания, който за кратко време успя да се наложи сред най-добрите играчи в света. И макар Карлитос да изглежда фаворит в този мач, не трябва да забравяме кой ще е от другата страна на мрежата. Новак е доказал, че е истински звяр на корта, а 25-ата “мейджър” титла е цел, за която си заслужава да се бори докрай.

В преките двубои Джокович води срещу Алкарас с 5-3 победи. Сърбинът е спечелил и четири от последните пет срещи с испанеца. Това обаче ще бъде първият им сблъсък в Голямата ябълка. Алкарас достигна до полуфиналите в Ню Йорк по впечатляващ начин - без загубен сет. Той се стреми към шестата си титла от Големия шлем, както и втората за този сезон след “Ролан Гарос”. През 2022 г. той се изкачи до №1 в света, след като спечели титлата на “Флашинг Медоус”, а сега отново има възможност са атакува върха. За да успее Карлос трябва да постигне още две победи или да разчита на загуба на актуалния №1 Яник Синер в полуфиналите.

Вчера Новак Джокович твърдо заяви, че ще излезе с увереност и вяра в победата и в никакъв случай няма да развее бялото знаме на пораженчеството. Треньорът на Карлитос - легендарният испански тенисист Хуан Карлос Фереро, пък сподели, че не смее да казва, че Алкарас е фаворит, защото според него Новак ще “даде всичко от себе си и ще бъде много трудно”

Вторият от двата блокбъстъра на полуфиналите на US Open 2025 ще бъде между защитаващия титлата си Синер и набиращия скорост Феликс Оже-Алиасим. 25-годишният канадец е един от малкото активни играчи, които могат да се похвалят с положителен баланс срещу лидера в световната ранглиста. Той има минимална преднина от 2-1 победи в директните им срещи, въпреки че успехите му дойдоха през 2022 г.

Преди три седмици на четвъртфиналите в Синсинати Синер постигна първата си победа срещу канадеца с убедителен резултат от 6:0, 6:2. Италианецът достигна до финала на “Мастърс” турнира, но беше принуден да се откаже поради заболяване след само пет гейма срещу Карлос Алкарас.

Синер се е прицелил в третата си “мейджър” титла за сезона, след като спечели Откритото първенство на Австралия и “Уимбълдън”. Той можеше да играе за календарен Голям шлем, но пропусна три мачбола срещу Алкарас в епичен финал на “Ролан Гарос”. В същото време Феликс Оже-Алиасим е за втори път на полуфинал в Големия шлем, четири години след като достигна тази фаза на US Open 2021.

Но да се върнем към мачовете с родно участие. Днес “български” ще бъдат кортовете с номера 7 и 12.

Ivanov and Vasilev, both Bulgarians, 16 and 18, made US Open Boys semi final today @usopen @ITFTennis pic.twitter.com/YydcIWD1uG — danieldjenev (@dido404) September 4, 2025

Във втория мач на корт 7 ще играе Александър Василев срещу бразилеца Луиш Гуто Мигел. 18-годишният ни талант е поставен под №5 в схемата при юношите и този факт му отрежда ролята на фаворит в мача. Това е втори пореден полуфинал на Василев в Големия шлем, след като през юли той намери място във финалната четворка и на “Уимбълдън”. Тогава братовчедът на Григор Димитров не успя да се класира за финала, но сега силно се надяваме това да се случи. Защото мечтаем за български финал в Ню Йорк!

Също във втори мач, но на корт 12, шампионът от “Уимбълдън” Иван Иванов ще се изправи срещу Зангар Нурланули (Казахстан). Вчера 16-годишният варненец се бори здраво за победата срещу поставения под номер 8 в схемата Макс Шьоенхаус от Германия с 6:3, 0:6, 7:6 (3). Иванов нямаше загубен сет в турнира преди тази среща, но германецът доста го изпоти и той трябваше да се справи с няколко драматични момента. Младото българско лъвче обаче показа характер и в крайна сметка ликува.