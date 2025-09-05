Популярни
Блестящ Иван Иванов прелетя към финала на US Open

  • 5 сеп 2025 | 22:12
Блестящ Иван Иванов прелетя към финала на US Open

Иван Иванов се класира за финала на US Open при юношите след великолепна победа с 6:1, 6:4 над Зангар Нурланули от Казахстан. 16-годишният български талант направи 7 аса и цели 25 печеливши удара, като приключи мача за 1 час и 16 минути. Той ще играе на втори пореден финал на турнир от Големия шлем след титлата му на "Уимбълдън".

Иван започна отлично мача и вкара два аса в първия гейм. След това той постигна ранен пробив. Последва оспорван гейм, който българинът измъкна, а серията му продължи с нов пробив и стигна до пет поредни спечелени гейма. Чак тогава съперникът му успя да се отчете на таблото, но малко след това първият сет бе приключил след около 25 минути игра.

Във втората част световният номер 1 при юношите също постигна ранен пробив и поведе с 3:1. Нурланули измъкна много оспорван пети гейм, а след това успя да върне пробива и да изравни за 3:3. Иван обаче играеше уверено и бързо си върна преднината, след като спечели седмия гейм при сервис на съперника. Той взе подаването си и стигна до три мачбола в деветия гейм. Иванов трябваше да спасява два шанса за пробив, но след четири поредни точки сложи точка на спора.

