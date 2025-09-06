Представителки на Канада и Нова Зеландия спечелиха US Open на двойки при жените

Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф спечелиха титлата на двойки от Откритото първенство по тенис на САЩ. На финала поставените под номер 3 Дабровски и Раутлиф победиха лидерките в схемата Катержина Синякова и Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:4.

Представителките съответно на Канада и Нова Зеландия триумфират с втори шампионски трофей в Ню Йорк.

Дабровски и Раутлиф взеха реванш срещу чехкинята и американката, които ги победиха на финала на Уимбълдън през 2024 година. Дуетът на Канада и Нова Зеландия постигна решителни пробиви в самия край на двата сета и се поздрави с краен успех след час и половина на корт "Артър Аш".

По-рано през сезона Катержина Синякова и Тейлър Таунзенд спечелиха Откритото първенство на Австралия при двойките.

THEY'VE DONE IT 🏆



Gabriela Dabrowski 🇨🇦 and Erin Routliffe 🇳🇿 are your 2025 US Open women's doubles champions 😍



They take down top seeds Taylor Townsend 🇺🇸 and Kateřina Siniaková 🇨🇿 to claim their second US Open title in three years 🤩@nationalbank pic.twitter.com/QPu8DIxDLO — Tennis Canada (@TennisCanada) September 5, 2025