  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Алкарас повали легендата Джокович и мечтае за втория си US Open

Алкарас повали легендата Джокович и мечтае за втория си US Open

  6 сеп 2025 | 01:40
Алкарас повали легендата Джокович и мечтае за втория си US Open

Световният номер две Карлос Алкарас ще спори за втората си титла на US Open. Първата ракета на Испания елиминира сръбската легенда Новак Джокович на полуфиналите в турнира от “Големия шлем” след чиста победа с 6:4 7:6(4) 6:2 за 2 часа и 26 минути.

Алкарас се представи много силно при началния си удар и реализира 7 аса, като допусна едва две двойни грешки. Джокович от своя страна спечели 4 точки директно от сервис, но и направи цели пет двойни грешки.

Като цяло сръбският ветеран бе равностоен съперник през първите две части. Той дори докара втория сет до тайбрек, където изоставаше с 4:5, но след това позволи на испанския си опонент да спечели две последователни точки. От този момент нататък за Джокович пътят назад изглеждаше много труден и той окончателно абдикира. Алкарас поведе с 4:1 в третата част, след което двамата си размениха още един гейм и вече беше само въпрос на време кога ибериецът ще забие последния пирон в ковчега на именития си съперник. Сърбинът не успя да се противопостави и загуби още първия мачбол, който дойде при изоставане от 15:40, пращайки победата в ответната страна.

Това беше 12-та поредна победа за Алкарас, чиято последна загуба дойде на финала на “Уимбълдън” от Яник Синер. Сега испанецът има голям шанс да вземе реванш срещу италианеца, тъй като в другия полуфинал световният номер едно излиза срещу канадеца Феликс Ожер-Алиасим.

Алкарас изглежда в чудесна форма и поради факта, че все още няма загубен сет на турнира в САЩ. Испанецът завоюва единствената си титла от US Open до този момент през 2022 г., когато на финала победи Каспер Рууд. Новак Джокович от своя страна пропусна да завоюва петия трофей, след като преди това спечели надпреварата през 2011, 2015, 2018 и 2023 г.

