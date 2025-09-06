Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас

Яник Синер не разочарова и гарантира пореден финал от сериите на “Големия шлем” срещу Карлос Алкарас тази година. Италианецът надви Феликс Ожер-Алиасим от Канада с 6:1 3:6 6:3 6:4, като срещата продължи цели 199 минути.

Така, след като по-рано през сезона Алкарас и Синер си разпределиха титлите от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”, сега двамата големи съперници ще се срещнат и във финала на US Open.

Освен всичко останало това бе и победа номер 300 в кариерата на 24-годишния италиански тенисит.

Reaches a Grand Slam final and a milestone in the same night. pic.twitter.com/ao7t19cX4G — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Иначе, по отношение на личните показатели, срещата между Синер и Алиасим бе доста оспорвана. И двамата имаха унищожителен сервиз, като световният номер едно реализира 11 аса, докато канадският му опонент направи 9 точки директно от първи удар. Европеецът допусна 4 двойни грешки, а играчът от Северна Америка — 5. Синер все пак бе една идея по-прецизен в ключовите моменти и спечели 9 от 10-те си възможности за пробив, докато представителят на “кленовите листа” реализира едва 7 брейка от общо 11 възможни.

Ready for a Friday night showdown! pic.twitter.com/a2su0aHc6f — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Яник Синер стартира много силно и два пъти в рамките на първия сет стигна до три последователни гейма. Вторият сет обаче бе доста по-оспорван и двамата вървяха гейм за гейм, като канадецът съумя да се откъсне при 5:3 в своя полза. След това, в деветия гейм, той бе още по-силен и изравни резултата след 40:0 в своя полза.

An ace for Auger-Aliassime!



He evens it up at one set apiece. pic.twitter.com/V6bBDFlLPe — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Третата част се разви по идентичен начин, но този път развръзката бе в полза на обратната страна. Синер дори успя да се откъсне още по-рано и при 2:2 световният номер едно направи три поредни гейма в своя полза и вече трябваше да стане някакво чудо, за да се стигне до обрат. Така той търпеливо доигра сета и двамата си размениха по един сет, след което Синер съумя да си върне предимството.

Jannik Sinner.



World’s best tennis player… and world’s best racquet spinner. 😂



pic.twitter.com/OK6t4UQEbc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025

Същото се повтори и в четвъртата част, когато световният номер едно поведе с 4:2 след три поредни гейма. Тогава обаче Алиасим се надигна и доведе нещата до 4:5, като изглеждаше, че канадският състезател би имал шанс да изравни отново. Това обаче не се случи и след 40:15 в десетия гейм лидерът в световната ранглиста затвори сета и мача.

Somehow. Some way.



Jannik Sinner saves break point by *that much* pic.twitter.com/20VNebgssL — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Големият финал между Синер и Алкарас ще бъде в утрешния 7-и септември (неделя). Освен в двата мача от “Големия шлем”, двамата съперници играха и още две срещи тази година, като те също бяха финали. Алкарас триумфира и в двата случая — първо на “Мастърс”-а в Рим, където спечели чисто, а след това и на турнира в Синсинати, където Синер просто не можа да довърши мача заради контузия.

CARLOS ALCARAZ VS. JANNIK SINNER 🎾



For the THIRD straight time at a major men's singles final this year 😱 pic.twitter.com/DM5Zee95Ok — ESPN (@espn) September 6, 2025