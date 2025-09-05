Български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Александър Василев ще се изправи срещу Иван Иванов на финала на US Open при юношите. Василев спечели с 2:6, 6:1, 6:0 срещу бразилеца Луис Гуто Мигел, а малко по-рано Иван Иванов победи 6:1, 6:4 над Зангар Нурланули от Казахстан. Двамата българи бяха близо до финал и на "Уимбълдън", но там Сашо отпадна на полуфиналите, а Иван спечели титлата.

Василев започна нервно мача и допусна пробив на старта. След това пропусна две възможности за пробив в оспорвания втори гейм. Последва нов пробив за бразилеца преди Сашо да спечели първия си гейм в мача, който дойде при сервис на съперника. Българинът обаче имаше проблеми при своите подавания и изостана с 1:5. Той не предаде лесно сета и спечели изключително оспорван седми гейм, но малко по-късно съперникът му взе първата част с 6:2.

Българският талант показа характер и започна много силно втората част. Той подобри сервиса си, след като бе направил пет двойни грешки в първия сет. Василев стигна до пробив във втория гейм, но той бързо бе върнат. Сашо успя пак да спечели подаването на съперника и постепенно започна да взима контрол върху случващото се на корта. Той спечели четири поредни гейма, за да стигне до успех с 6:1 във втория сет.

🇧🇬🎾 EPIC! There will be an ALL-BULGARIAN junior final at the #USOpen!!!



2025 Wimbledon junior champ Ivan Ivanov will face fellow countryman Alexander Vasilev



CONGRATS, BOYS! 👏👏👏



The future of Bulgarian tennis is in safe hands 💪 pic.twitter.com/rKrsqWmDWA — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) September 5, 2025

Василев играеше все по-уверено и не даде нито един гейм на Мигел в третата част. Бразилецът стигна до някои по-оспорвани геймове на свой сервис, но и в тях Сашо надделя. Българинът трябваше да спасява две възможности за пробив в последния гейм, но при третия си мачбол стигна до победата.

