Херта сменя Индикар с Формула 2

Колтън Херта ще се състезава във Формула 2 през 2026 година, след като избра да напусне сериите Индикар, където изкара последните седем сезона.

Вчера 25-годишният американец беше обявен като официалния тестов пилот на отбора на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 догодина. Успоредно с тази новина беше съобщено, че Херта ще напусне Индикар, за да преследва мечтата си да се състезава във Формула 1.

За целта той ще трябва да събере поне 40 суперлиценз точки, а в момента американецът има 35. От тях една точка ще загуби своята давност в края на 2026 година, което означава, че Херта ще трябва да завоюва минимум шест в рамките на следващата година, за да може да получи суперлиценз за сезон 2027.

А за да има по-голям шанс да сбъдне мечтата си да кара във Формула 1, Херта ще направи една стъпка назад в своята кариера и ще се състезава във Формула 2 догодина. Тази новина беше потвърдена от собственика на отбора на Кадилак Дан Таурис, чиято компания притежава и отбора на Андрети, за който се състезаваше Херта в Индикар.

„Имахме късмета да задържим Колтън толкова дълго в отбора на Андрети в Индикар и сега той ще последва мечтата си да кара във Формула 1. И, за да направи това, той ще поеме доста голям риск.



„Той напуска Индикар, но не отива директно във Формула 1, там той ще бъде тестови и развоен пилот и същевременно ще се състезава във Формула 2. Той трябва да научи пистите, гумите, които са много важни и различни от тези в Индикар. Няма как да се гордея повече от готовността на Колтън да поеме този риск в преследване на своята мечта.



„Сигурен съм, че той ще има своя шанс, но трябва да си го заслужи, нали? Той поема този риск. Мисля, че хората трябва да аплодират Колтън за този смел ход. Това място не му принадлежи, той няма гарантирано място във Формула 1. Той трябва да докаже, че заслужава място във Формула 1“, заяви Таурис.

За да събере нужните 40 суперлиценз точки в края на 2026 година, Херта ще трябва да завърши минимум осми в крайното класиране във Формула 2. Отделно той ще може да трупа точки и чрез участия в свободни тренировки – по една за всяка тренировка, в която той завърти поне 100 километра без да получава наказания.

