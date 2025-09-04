Шефът на Формула 1 потвърди с кои страни разговаря за домакинство на старт

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали потвърди пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Италия с кои страни разговаря за домакинството на старт от световния шампионат.
В последните седмици ръководни фигури от Турция, Португалия и Малайзия изразиха своето желание отново да приемат Формула 1. Отделно самият Доменикали отвори вратата пред завръщането на Германия в календара на световния шампионат, но при условието на бързи и ефективни преговори.
В същото време кандидатурата на Тайланд понесе сериозен удар, след като министър-председателят на страната Паетонгтарн Шинаватра беше отстранена от своя пост. Именно тя беше основният двигател зад проекта за улично състезание в столицата Банкок.
„В последните месец подписахме важни договори с много промоутъри. Те са дългосрочни, което им позволява да разпределят своите инвестиции в по-дълъг период от време. Догодина „Зандвоорт“ ще приеме последния си старт, така че ние води разговори за нови локации, включително и ротацията на отделни писти.
„Но няма да са много – една или две, не повече. Барселона има интерес към подобна ротация. Отделно имаме Португалия, Турция и „Хокенхейм“, която отскоро има нови собственици, които проявяват интерес.
„Най-важното, което всеки потенциален домакин трябва да разбере е, че местата са ограничени, така че тези, които седнат на масата, трябва да имат финансовата мощ. Днес ситуацията е по-различна от тази преди няколко години, не само от гледна точка това, което е нужно, за да се влезе във Формула 1, но и заради нужните инвестиции.
„Да не забравяме, че ние натискаме здраво за устойчивост, всички промоутъри трябва да се готови да станат въглеродно неутрални до 2030 година. Събития, които приемат по 450-500 хиляди души ще срещнат затруднения с разхода на енергия и всичко друго. Ние работим сериозно по тези въпроси и всички промоутъри са с нас. Тези, които не са готови да такава стъпка, няма да организират състезание“, обясни Доменикали.
