  Гран При на Португалия пред завръщане във Формула 1

Гран При на Португалия пред завръщане във Формула 1

  • 15 авг 2025 | 12:56
Надпреварата за Гран При на Португалия може да се завърне в календара на Формула 1 съвсем скоро, това намекна министър председателят на Португалия Луиш Монтенегро в свое интервю.

„Аз съм в позиция да ви кажа, че имаме всичко необходимо, за да формализираме завръщането на Формула 1 в Алгарве през 2027 година“, каза Монтенегро.

За последно Гран При на Португалия бе част от календара на Формула 1 през 2021 година, когато пистата „Портимао“ в района Алгарве прие световния шампионат за втори път. Няколко месеца по-рано португалското трасе направи своя дебют във Формула 1. Тези две издания на Гран При на Португалия бяха в резултат на пандемията от коронавирус и нуждата за провеждане на състезания в Европа след анулирането на множество стартове извън територията на Стария континент.

Иначе преди 2020 последното регулярно издание на Гран При на Португалия датира от 1996 година на пистата „Ещорил“ в близост до столицата Лисабон. Общо Португалия е приемала стартове от Формула 1 26 пъти между 1951 и 2021 година.

Снимки: Gettyimages

