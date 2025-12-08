Популярни
Люис Хамилтън завърши най-слабия си сезон изобщо във Формула 1

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 724
  • 0

Определено може да се каже, че първият сезон на Люис Хамилтън като част от отбора на Ферари не отговори на големите очаквания, които имаше към този нов съюз в началото на годината.

Всъщност завършилият вчера сезон 2025 ще остане в историята като един от, ако не и като най-слабия в цялата кариера на седемкратния шампион изобщо. В крайното класиране той се нареди на шестата позиция с едва 156 точки на своята сметка, неговият най-нисък актив от въвеждането на сегашната точкова система през 2010 година насам.

Още повече за първи път в своята кариера Хамилтън завърши сезон без нито веднъж да се качи на почетната стълбичка в основни състезания. Да, той имаше две призови класирания, но те дойдоха в спринтовете в Китай и Маями, където той завърши съответно първи и трети. В дългите надпревари най-доброто класиране на британеца беше четвърто място, което той постигна на общо четири път – в Емилия-Романя, Австрия, Великобритания и САЩ.

В квалификациите за състезанията Хамилтън изпревари само 5 пъти съотборника си в Шарл Леклер, а най-доброто му представяне в квалификация дойде в Мексико, където той се класира трети зад Ландо Норис и Леклер. Иначе Хамилтън завърши годината с три поредни отпадания още в първата фаза на квалификацията, включително и първият случай в неговата кариера, в който той беше най-бавен в квалификационната сесия. Това се случи в Лас Вегас.

Снимки: Gettyimages

