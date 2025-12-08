Мениджърът на Верстапен: Продължаваме напред

Мениджърът на Макс Верстапен Реймонд Вермюлен заяви, че в лагера на нидерландеца вече гледат към сезон 2026 във Формула 1 след загубената титла през 2025 година.

Четирикратният световен шампион направи фантастична финална част на завършилата вчера кампания, печелейки шест от последните девет състезания. Това обаче не му беше достатъчно, за да се пребори за петата си поредна световна титла, след като в края на сезона той остана на две точки зад новия световен шампион Ландо Норис.

„Сезонът беше много дълъг, но ние имахме нужда от още няколко състезания. Ние бяхме вън от битката доста рано, така че си беше бонус, че се борихме до последното състезание. Но реално ние бяхме приключили още през лятото. Така че поздравления за отбора и за самия Макс, които продължиха да се борят до края. Макс направи всичко както трябва, беше на полпозишъна и спечели състезанието, но Макларън отново бяха много силни.



„Много хора казват, че са само две точки, но дори и Шарл (Леклер) или който и да е друг да се беше доближил, аз мисля, че Оскар (Пиастри) щеше да бъде помолен да отстъпи позиция. Така или иначе бяхме загубили, Макларън бяха много силни и изпълниха състезанието както трябва. Но ние ще прежием това поражение, продължаваме напред. Догодина състезанието започва отначало“, каза Вермюлен.

