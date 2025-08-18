И Малайзия иска да се върне в календара на Формула 1

Главният изпълнителен директор на пистата „Сепанг“ край Куала Лумпур Ажан Шафриман Ханиф заяви, че се обмисля възможността трасето отново да кандидатства за домакинстване на старт от Формула 1.

Гран При на Малайзия беше част от календара на световния шампионат между 1999 и 2017, но го напусна по собствена воля заради високите разходи и ниската посещаемост. Сега обаче Ханиф определи това като „грешка“ и каза, че се обмисля възможността Малайзия отново да кандидатства за домакинство на Формула 1. По думите на самия Ханиф обаче за „Сепанг“ ще бъде трудно да си върне домакинството предвид огромния интерес, който има към приемане на Формула 1.

В Турция не се отказват от амбицията си отново да домакинстват на Формула 1

В последните седмици в Турция и Португалия също изразиха своите намерения в близко бъдеще отново да домакинстват на старт от Формула 1. Отделно Тайланд също се бори за място в календара на световния шампионат.

Гран При на Португалия пред завръщане във Формула 1

„Не искаме да повтаряме грешките от миналото. Пуснахме Формула 1 да си тръгне и сега е много трудно да си я върнем. Надявам се да не допуснем същата грешка с MotoGP.



„Има списък с изчакващи, за да се върнеш, а и разходите не са никак малки. Беше ни казана такса от близо 70 милиона долара на състезание. Отделно ние имаме разходи от още 2.3 до 4.7 милиона за подготовка. Като цяло ще ни струва повече от 71 милиона, за да си върнем състезанието.



„Много хора (страни) чакат на опашката, така че няма да е лесно. Но ако сме сериозни, може би можем да започнем разговори.



„Не само ние на „Сепанг“ искаме Формула 1 да се върне. Много други заинтересовани страни от правителството и корпоративния сектор също искат това да се случи. Трябва да разгледаме модела, по който Сингапур приема Формула 1.



„Там всички работят, за да бъде състезанието успешно, от министерствата до корпоративния сектор и хотелите. Всеки допринася с нещо. Трябва да работим така, ако искаме Формула 1 да се върне при нас“, каза Ханиф.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages