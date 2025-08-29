Формула 1 загуби основния си съюзник в Тайланд

Амбицията на Тайланд да влезе в календара на Формула 1 понесе тежък удар днес, след като Конституционния съд в страната отстрани министър-председателя Паетонгтарн Шинаватра.

Шинаватра се срещна с главния изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали през март, като двамата обсъждаха плана на тайландците за състезание на улично трасе в столицата на Тайланд Банкок. Тогава Доменикали обяви, че планът на тайландците е “впечатляващ”.

[Breaking] Prime Minister Paetongtarn Shinawatra has been removed from office after the Constitutional Court ruled her guilty of ethical misconduct in the Hun Sen audio case.#Thailand #ศาลรัฐธรรมนูญ #แพทองธาร #แพทองธารชินวัตร pic.twitter.com/VQvFQBpHAI — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 29, 2025

Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

Доскорошната министър-председател на Тайланд се срещна и с Алекс Албон, като пилотът на Уилямс е с тайландско-британски произход и се състезава с тайландски лиценз. Правителството на Тайланд под ръководството на Шинаватра отдели 1,2 милиарда долара, за да се пребори за домакинство на старт от Формула 1.

Шинаватра беше временно отстранена от поста си през юли, но сега загуби окончателно поста си, след като Конституционният съд реши, че тя е нарушила Конституцията. Политическият скандал в Тайланд набра скорост заради телефонен разговор с президента на Сената в Камбоджа Хун Сен. Тогава няколко сенатори в Тайланд поискаха отстраняването на Шинаватра, тъй като отношенията между двете страни са много влошени от години, като между тях имаше и въоръжен конфликт с няколко жертви.

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

Шинаватра е четвъртият представител на фамилията, който е заемал премиерския пост в Тайланд, като преди нея министър-председател беше баща й милиардерът Таксин Шинаватра, който беше свален с военен преврат през 2006 година. След това премиери бяха зетят на Шинаватра и другата му дъщеря - Юнлък, но и в двата случая те бяха отстранени със съдебни решения - през 2008 и 2014 година.

Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages