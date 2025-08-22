Шефът на Формула 1 отвори вратата към завръщане в Германия

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви пред SPORT BILD, че спортът има интерес към завръщане в Германия, но подчерта, че това трябва да се случи в най-скоро време.

За последното Германия прие старт от световния шампионат през пандемичния сезон 2020, когато „Нюрбургринг“ домакинства на Гран При на Айфел. А последната Гран При на Германия се проведе година по-рано на „Хокенхайм“.

„Парите са от вторично значение засега. Първото е да разберем с кого трябва да говорим. Ние сме готови за разговори. Германия си е Германия и принадлежи във Формула 1. Така че, ако някой има сериозен интерес, той ще намери начин да се свърже с мен.



„Но времето изтича. Има дълъг списък с чакащи компании и дори държави с подкрепата на своите министър председатели и крале, които искат състезания“, заяви Доменикали.

И Малайзия иска да се върне в календара на Формула 1

В списъка със страните, които проявят интерес към домакинство на Формула 1 влизат Тайланд, Турция, Португалия, Малайзия и други.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages