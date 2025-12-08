Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

  • 8 дек 2025 | 11:04
  • 845
  • 0

Вчера Ландо Норис спечели своята първа световна титла във Формула 1 и по този начин се превърна в 35-ия различен световен шампион в историята на спорта, чието начало е дадено през 1950 година.

Норис също така е 11-ят представител на Великобритания, който печели световната титла след Майк Хоторн, Греъм Хил, Джим Кларк, Джон Съртийс, Джаки Стюарт, Джейм Хънт, Найджъл Менсъл, Деймън Хил, Люис Хамилтън и Дженсън Бътън. Другите държави с повече от един световен шампион са: Бразилия (3), Германия (3), Финландия (3), САЩ (3), Австрия (2), Австралия (2) и Италия (2). Освен тези страни титли във Формула 1 са печели представители още на: Аржентина, Испания, Канада, Нидерландия, Нова Зеландия, Франция и Южна Африка.

Логично страната с най-много световни титли е Великобритания, чиито представители са грабнали общо 21 трофея. На второ място с 12 е Германия, на третата позиция с осем е Бразилия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Леклер: Разочарован съм от края на сезона

Леклер: Разочарован съм от края на сезона

  • 7 дек 2025 | 21:32
  • 2401
  • 2
Норис наруши традицията на Ред Бул и Мерцедес

Норис наруши традицията на Ред Бул и Мерцедес

  • 7 дек 2025 | 20:54
  • 3703
  • 2
Колко още ще остане Верстапен в Ред Бул?

Колко още ще остане Верстапен в Ред Бул?

  • 7 дек 2025 | 20:14
  • 3575
  • 0
Хамилтън: Гордея се с Ландо, първата титла винаги е специална

Хамилтън: Гордея се с Ландо, първата титла винаги е специална

  • 7 дек 2025 | 19:50
  • 3004
  • 2
Доктор Марко за детронирането на Верстапен: Болезнена загуба

Доктор Марко за детронирането на Верстапен: Болезнена загуба

  • 7 дек 2025 | 19:34
  • 5662
  • 6
Розберг: Изненадан съм от доброто поведение на Ред Бул

Розберг: Изненадан съм от доброто поведение на Ред Бул

  • 7 дек 2025 | 19:13
  • 2954
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 9886
  • 15
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 6035
  • 15
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 5705
  • 7
ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 6744
  • 2
Основен футболист на Левски ще претърпи операция

Основен футболист на Левски ще претърпи операция

  • 8 дек 2025 | 09:34
  • 8740
  • 0
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 52466
  • 543