Формула 1 има своя 35-ти световен шампион и 11-ти от Великобритания

Вчера Ландо Норис спечели своята първа световна титла във Формула 1 и по този начин се превърна в 35-ия различен световен шампион в историята на спорта, чието начало е дадено през 1950 година.

Норис също така е 11-ят представител на Великобритания, който печели световната титла след Майк Хоторн, Греъм Хил, Джим Кларк, Джон Съртийс, Джаки Стюарт, Джейм Хънт, Найджъл Менсъл, Деймън Хил, Люис Хамилтън и Дженсън Бътън. Другите държави с повече от един световен шампион са: Бразилия (3), Германия (3), Финландия (3), САЩ (3), Австрия (2), Австралия (2) и Италия (2). Освен тези страни титли във Формула 1 са печели представители още на: Аржентина, Испания, Канада, Нидерландия, Нова Зеландия, Франция и Южна Африка.

Логично страната с най-много световни титли е Великобритания, чиито представители са грабнали общо 21 трофея. На второ място с 12 е Германия, на третата позиция с осем е Бразилия.

Снимки: Gettyimages