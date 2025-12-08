Ланс Строл е авторът на последното изпреварване с DRS във Формула 1

Канадският пилот Ланс Строл стана авторът на последното изпреварване, постигнато с помощта на системата DRS в историята на Формула 1.

Вчерашната Гран При на Абу Даби отбеляза последното състезание, в което във Формула 1 се използва системата за намаляване на челното съпротивление, която беше въведена в началото на 2011 година. А честта да направи последното изпреварване с помощта на DRS се падна на Строл, който изпревари Оливър Беарман в деветия завой на последната обиколка на надпреварата на „Яс Марина“.

Lance Stroll with the last DRS-aided overtake ever.



Буквално секунди по-рано Нико Хюлкенберг също използва DRS, за да изпревари съотборника си Габриел Бортолето на правата преди шестия завой. Иначе последната активация на DRS в състезателни условия във Формула 1 беше направена от Андреа Кими Антонели в опита на италианеца да изпревари Юки Цунода за 14-тото място в Абу Даби.

Снимки: Gettyimages