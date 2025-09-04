Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Само в Sportal.bg! Неизлъчвани кадри от първия мач на Боби Младенов с Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Неизлъчвани кадри от първия мач на Боби Младенов с Апоел Тел Авив

  • 4 сеп 2025 | 11:45
  • 935
  • 3

Българският национал Борислав Младенов изигра първия си мач с екипа на Апоел Тел Авив вчера при разгрома със 105-71 над Балкан в приятелски мач, който се проведе в "Арена София".

В дебютът си за израелския гранд гардът игра 19:14 минути и се разписа с 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка, а Sportal.bg ви дава възможност да видите и изявите на Младенов ексклузивно в нашето видео!

Припомняме ви, че Апоел Тел Авив ще изиграе още една контрола утре (5 септември). Този път селекцията на Димитрис Итудис ще се изправи срещу шампиона в Sesame НБЛ Рилски спортист. Двубоят в "Арена София" е с начален час 19:00 часа и ще бъде отворен за публика.

Снимки: Борислав Цветанов

