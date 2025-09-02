Ямал: В Барселона сме млади и искаме още много трофеи

Ламин Ямал започна сезона с два гола и една асистенция в първите три кръга в Ла Лига. Сега нападателят на Барселона е на лагер с националния отбор за мачовете срещу България и Турция. Крилото даде интервю за RTVE, в което коментира актуални спортни теми.

Цели за постигане и “Златната топка”

Да спечеля Шампионската лига с Барса би било нещо невероятно. Всички играчи искат да вдигнат “Златната топка”. Който ви каже обратното - лъже. Да бъда сред кандидатите само на 18 години е нещо, което трябва да се цени, и дано се случи.

Флик и забележката от мача с Райо Валекано

Мисля, че е свързано повече с това, че не започнахме сезона с интензивността, с която завършихме предишния, отколкото с его в съблекалнята. След равенство човек е ядосан, в крайна сметка трябва да се печели. Спечелихме седем от девет точки на много трудни терени, което хората не отчитат. Той е прав, че допуснахме много грешки, но това може да се случи. Трябва да си върнем нивото възможно най-скоро, не беше заради его.

Да спечели отново Ла Лига

Искаме още, защото не идваме след спечелени четири Шампионски лиги или четири поредни титли в лигата, много сме млади. Ла Лига е много дълго първенство, трябва да бъдем постоянни.

Нико Уилямс и Фермин Лопес

“Важното е Нико да се наслаждава там, където е. Не съм аз човекът, който да му казва къде да отиде. Фермин го виждам много щастлив. Ако някой си тръгне от Барса, това е по собствено желание. Ние сме млада и сплотена група, в която нямаме проблеми помежду си. Мисля, че никой не иска да си тръгва. Попитахме го на шега какво става с Англия, но той ни каза, че иска да остане.

Критиките

Напоследък се говори повече за това какво правя извън терена, отколкото за това, което правя на него. Но говорят за мен заради това, което правя на терена. Ако играех във ФК Матаро (отборът от родния град на Ямал - б.р.), рожденият ми ден нямаше да има такъв отзвук. Но не ми влияе какво казват. Вече осъзнах, че всичко, което се случва в живота ми, ще бъде обсъждано и че много пъти е измислено. Не ме интересува много, в крайна сметка го казах и в деня на подновяването на договора ми – както за добро, така и за лошо, слушам само моя близък кръг, който наистина знае нещата и кое е важно. Това е в моя полза и ми помага много, защото никога няма да чуете, че Ламин е тъжен или щастлив заради нещо, казано от друг човек. Следвам своя път, продължавам с моя манталитет, който според мен ме доведе дотук.

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Националният отбор

Не очаквах да заиграя в него толкова млад. Имаме отбор, с който можем да станем световни шампиони. Ще се опитаме да вдигнем купата, всичко ще зависи от нашата концентрация.

Луис де ла Фуенте

Много съм му благодарен, той е един от хората, които най-добре са ме защитавали, с точните и прецизни думи. В крайна сметка Луис, моят треньор в националния отбор, ме защитава и това не е случайно, винаги ще съм му благодарен и съм съгласен с него за всичко.

Затварянето на трансферния прозорец

Винаги ми е харесвал този финален ден, защото се случват странни трансфери в последния момент - като този на Алексис Санчес в Севиля. Харесва ми това движение, то е нещо красиво във футбола и се радвам, че се случват такива неща. Стига да не се случват в моя отбор, където всички оставаме, ще бъда щастлив.

