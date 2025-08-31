Райо Валекано - Барселона (съставите)

Отборите на Райо Валекано и Барселона излизат в мач от третия кръг на испанската Ла Лига. Срещата е на стадион "Вайекас" и започва от 22:30 часа българско време.
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @FCBarcelona_es.#RayoBarça #VamosRayo pic.twitter.com/QmvWZP5vyT— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 31, 2025
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#RayoBarça pic.twitter.com/pKHeNGKD5U— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2025