Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

Легендата на Реал Мадрид Раул Гонзалес е един от основните кандидати за треньорския пост в Байер (Леверкузен), твърдят “Марка” и “Мундо Депортиво”. Ръководството на “аспирините” реши да уволни Ерик тен Хаг само след два кръга в Бундеслигата, в които отборът спечели една точка.

46-годишният Раул водеше Реал Мадрид Кастиля, но вече иска да направи следващата крачка в треньорската професия и да поеме високопрофилен мъжки тим. Бившият нападател има добра репутация в Германия, след като в един момент от кариерата си игра за Шалке 04. В края на миналия сезон името му бе свързвано и със Севиля.

Останалите две имена, спрягани с треньорския пост в Байер, са на Марко Розе и Един Терзич.

🔴⚫️ Raúl González suena para el Bayer Leverkusenhttps://t.co/MzeGZ6RIy2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 3, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages