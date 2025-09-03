Популярни
»
  3. Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

  • 3 сеп 2025 | 09:42
  • 1264
  • 0
Легендата на Реал Мадрид Раул Гонзалес е един от основните кандидати за треньорския пост в Байер (Леверкузен), твърдят “Марка” и “Мундо Депортиво”. Ръководството на “аспирините” реши да уволни Ерик тен Хаг само след два кръга в Бундеслигата, в които отборът спечели една точка.

46-годишният Раул водеше Реал Мадрид Кастиля, но вече иска да направи следващата крачка в треньорската професия и да поеме високопрофилен мъжки тим. Бившият нападател има добра репутация в Германия, след като в един момент от кариерата си игра за Шалке 04. В края на миналия сезон името му бе свързвано и със Севиля.

Останалите две имена, спрягани с треньорския пост в Байер, са на Марко Розе и Един Терзич.

Снимки: Gettyimages

