Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Дженоа 0:0 Ювентус, пропуск на Дейвид

Дженоа 0:0 Ювентус, пропуск на Дейвид

  • 31 авг 2025 | 20:00
  • 2014
  • 0
Дженоа 0:0 Ювентус, пропуск на Дейвид

Дженоа и Ювентус играят при резултат 0:0 в среща от втория кръг на Серия А. Домакините стартираха първенството с нулево равенство срещу Лече. “Бианконерите” пък победиха Парма с 2:0.

Двата отбора се хвърлиха в битка, но без много футболни достойнства. Имаше сблъсъци, нарушения, тактическо надиграване, но без опасни атаки. В 26-ата минута се стигна до първата възможност за гол. Елертсон отлично финтира бранител в наказателното поле и стреля, но в обсега на Ди Грегори и не създаде особени проблеми за вратаря.

Андреа Камбиазо пропуска мача, тъй като е наказан след червения му картон в първия мач от сезона. Игор Тудор няма много варианти за тази позиция. Той е избрал Жоао Марио пред Филип Костич. Това е единствената промяна в тима от преди седмица. Тюн Копмайнерс и Душан Влахович отново са на пейката.

ДЖЕНОА - ЮВЕНТУС 0:0

ДЖЕНОА: Леаоли, Нортън-Къфи, Остигор, Васкес, Мартин, Френдруп, Станчу, Мазини, Карбони, Елертсон, Коломбо
ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Гати, Бремер, Кели, Калюлю, Локатели, Тюрам, Жоао Марио, Консейсао, Йълдъз, Дейвид

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 18232
  • 27
В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

  • 31 авг 2025 | 15:27
  • 2716
  • 4
Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

  • 31 авг 2025 | 15:09
  • 2786
  • 2
Варди се разбра с Кремонезе

Варди се разбра с Кремонезе

  • 31 авг 2025 | 14:54
  • 3955
  • 7
Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

  • 31 авг 2025 | 14:36
  • 6468
  • 2
От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 11124
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:1 ЦСКА 1948

Левски 2:1 ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 19:55
  • 45521
  • 167
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 23791
  • 20
Ливърпул 1:0 Арсенал, страхотен гол на Собослай

Ливърпул 1:0 Арсенал, страхотен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 13948
  • 23
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 51862
  • 77
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 18232
  • 27
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 27465
  • 87