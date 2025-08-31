Дженоа 0:0 Ювентус, пропуск на Дейвид

Дженоа и Ювентус играят при резултат 0:0 в среща от втория кръг на Серия А. Домакините стартираха първенството с нулево равенство срещу Лече. “Бианконерите” пък победиха Парма с 2:0.



Двата отбора се хвърлиха в битка, но без много футболни достойнства. Имаше сблъсъци, нарушения, тактическо надиграване, но без опасни атаки. В 26-ата минута се стигна до първата възможност за гол. Елертсон отлично финтира бранител в наказателното поле и стреля, но в обсега на Ди Грегори и не създаде особени проблеми за вратаря.

Андреа Камбиазо пропуска мача, тъй като е наказан след червения му картон в първия мач от сезона. Игор Тудор няма много варианти за тази позиция. Той е избрал Жоао Марио пред Филип Костич. Това е единствената промяна в тима от преди седмица. Тюн Копмайнерс и Душан Влахович отново са на пейката.

ДЖЕНОА - ЮВЕНТУС 0:0

ДЖЕНОА: Леаоли, Нортън-Къфи, Остигор, Васкес, Мартин, Френдруп, Станчу, Мазини, Карбони, Елертсон, Коломбо

ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Гати, Бремер, Кели, Калюлю, Локатели, Тюрам, Жоао Марио, Консейсао, Йълдъз, Дейвид

Снимки: Imago