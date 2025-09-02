Популярни
  3. Волтемаде: Все още съм фен на Щутгарт, но трябваше да направя следващата стъпка

  • 2 сеп 2025 | 12:45
  • 548
  • 0

Германският нападател Ник Волтемаде заяви, че е напуснал Щутгарт само след една година, за да премине в Нюкасъл, защото е искал да направи следващата стъпка в кариерата си. 23-годишният футболист се присъедини към "свраките“ в събота за сума, която може да достигне 90 милиона евро, след като Щутгарт отхвърли три по-ниски оферти за него от Байерн (Мюнхен) през предходните седмици.

Волтемаде пристигна миналата година със свободен трансфер от Вердер (Бремен) и направи своя пробив през втората половина на сезона, отбелязвайки 12 гола в Бундеслигата и помагайки на Щутгарт да спечели Купата на Германия. Той беше голмайстор на Европейското първенство за младежи до 21 години през юни и записа първите си мачове за представителния отбор на Германия.

"Не е нужно всички да разберат решението ми“, каза Волтемаде на феновете на Щутгарт във видеоклип в Instagram късно в понеделник.

"Като футболист искам да постигна възможно най-високото ниво. Играя в Шампионската лига, играя в най-добрата лига в света и очаквам с нетърпение тази стъпка. Въпреки това мога да разбера всеки фен на Щутгарт, който казва: "Хей, това беше любимият ти клуб. Хей, винаги казваше, че си фен на Щутгарт.“ Да, все още съм фен на Щутгарт и ще гледам всеки мач на Щутгарт, който мога. Но аз съм и спортист и това е моята работа и реших да направя следващата стъпка.

„Много съм благодарен на Щутгарт, че можах да се развия по този начин в спортен план. Спечелих първата си голяма титла с вас. Мисля, че винаги ще помня това. Горд съм, че бях част от това", каза още играчът.

Волтемаде е със състава на Германия за предстоящите квалификации за Световното първенство. Той може да дебютира във Висшата лига на 13 септември, когато Нюкасъл приема Уулвърхамптън Уондърърс.

