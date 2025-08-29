Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. От Байерн коментираха жребия в ШЛ, евентуални нови попълнения и защо толкова добри играчи напускат Бундеслигата

От Байерн коментираха жребия в ШЛ, евентуални нови попълнения и защо толкова добри играчи напускат Бундеслигата

  • 29 авг 2025 | 12:21
  • 611
  • 0

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на баварците на Аугсбург.

“Надявам се да повторим представянето си срещу РБ Лайпциг. Ще е интересно да се срещна с треньора им Сандро Вагнер, знам какво постигна в Унтерхахинг и националния отбор. Всички в отбора, които играха в последната среща, са добре. Винаги приемам, че всеки тим, който излиза срещу нас, го прави все едно излиза за трофей”, започна белгиецът.

“Жребият в Шампионската лига? Бяхме първият отбор, който бе изтеглен, и с едно натискане на бутон се появиха мачовете на всички отбори. Трябваше ми малко време, за да осмисля всичко. Играем срещу два английски клуба и ПСЖ - всички те са сред фаворитите. Двата мача срещу белгийски отбори очевидно са специални за мен.

Винаги е трудно от гледна точка на контекста, защото не играем срещу всеки отбор. Знаем, че шест победи означават място в челната осмица, а четири победи означават плейофи. Очевидно искаме да завършим в челната осмица. Важното е да продължим напред. Няма да е лесно, но мечтата ни очевидно е да стигнем до финала”, продължи настаникът на Байерн.

Защо толкова много играчи напускат Бундеслигата в посока Премиър лийг? Пари (смее се). С Бърнли спечелихме промоция в елита и изведнъж идват 100 милиона от ТВ права. От бюджет за 25-30 милиона отиваш на такъв за 120-130 милиона за новак, който може да се конкурира с тим от топ 6 в Бундеслигата. В Бърнли се конкурирахме на пазара за играчи с отбори като Айнтрахт (Франкфурт) и Волфсбург. Сега Съндърланд купува играчи от Леверкузен и се състезава с Милан”.

Запитан за липсата на достатъчно голяма дълбочина на състава, Компани отговори лаконично: “Моята роля е да направя състава и да се опитам да внеса енергия в отбора за всеки мач. Винаги комуникираме вътрешно. Важно е да си вършим работата спокойно и да не вдигаме много шум публично. Момчетата, които ще бъдат там утре, имат капацитета да спечелят. Това е най-важното нещо за следващите 24 часа”.

Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд, който също бе на пресконференцията, добави относно евентуални нови попълнения в последните дни на трансферния прозорец: “Надяваме се нещо да се случи, аз съм позитивен човек. Не изключваме нищо. Водят се разговори, но все още няма нищо за обявяване".

"Как да се конкурираме с отборите от Премиър лийг? Байерн е много голям, много привлекателен клуб. Играчите могат да печелят титли тук и да играят в Европа. Винаги зависи от играча къде отива. Висшата лига има много аргументи в своя полза, те са в друга лига финансово. Но ние като Байерн Мюнхен също сме много добри и разбираме ролята си. Трябва да си вършим работата, не можем да копираме другите. Винаги има други клубове, които могат да се конкурират с английските клубове, защото вършат добра работа", добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Коби Мейно пожела да напусне Манчестър Юнайтед

Коби Мейно пожела да напусне Манчестър Юнайтед

  • 29 авг 2025 | 09:54
  • 5023
  • 4
"Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

"Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

  • 29 авг 2025 | 09:40
  • 1883
  • 1
Влизането на Кайрат в ШЛ ще доведе до нов рекорд

Влизането на Кайрат в ШЛ ще доведе до нов рекорд

  • 29 авг 2025 | 08:18
  • 1365
  • 0
Милан се явява на поправителен след провала на старта

Милан се явява на поправителен след провала на старта

  • 29 авг 2025 | 06:30
  • 3105
  • 1
Нкунку пристигна в Милано

Нкунку пристигна в Милано

  • 29 авг 2025 | 05:26
  • 4360
  • 2
Ал-Итихад предложи 35 млн. евро за бразилец от Зенит

Ал-Итихад предложи 35 млн. евро за бразилец от Зенит

  • 29 авг 2025 | 04:58
  • 3319
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 7915
  • 45
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 16678
  • 15
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 73866
  • 34
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 7027
  • 7
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 5288
  • 7
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 4662
  • 5