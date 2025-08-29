От Байерн коментираха жребия в ШЛ, евентуални нови попълнения и защо толкова добри играчи напускат Бундеслигата

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на баварците на Аугсбург.

“Надявам се да повторим представянето си срещу РБ Лайпциг. Ще е интересно да се срещна с треньора им Сандро Вагнер, знам какво постигна в Унтерхахинг и националния отбор. Всички в отбора, които играха в последната среща, са добре. Винаги приемам, че всеки тим, който излиза срещу нас, го прави все едно излиза за трофей”, започна белгиецът.

Kompany on the Champions League draw: "We were the first team out and the with a push of a button all teams fixtures came up. I needed a bit of time to comprehend it all. We're playing against two English clubs and PSG - they're all among the favourites. The two games against… pic.twitter.com/jWW1CZ3tN8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 29, 2025

“Жребият в Шампионската лига? Бяхме първият отбор, който бе изтеглен, и с едно натискане на бутон се появиха мачовете на всички отбори. Трябваше ми малко време, за да осмисля всичко. Играем срещу два английски клуба и ПСЖ - всички те са сред фаворитите. Двата мача срещу белгийски отбори очевидно са специални за мен.

Kompany: "We got promoted from the Championship to the Premier League with Burnley and all of a sudden you have TV money coming in and it's 100 million for promoted teams. You go from a budget of €25-30m a year to €120-130m for a promoted team, which would compete with top 6 in… https://t.co/1uQP5Mdf0x — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 29, 2025

Винаги е трудно от гледна точка на контекста, защото не играем срещу всеки отбор. Знаем, че шест победи означават място в челната осмица, а четири победи означават плейофи. Очевидно искаме да завършим в челната осмица. Важното е да продължим напред. Няма да е лесно, но мечтата ни очевидно е да стигнем до финала”, продължи настаникът на Байерн.

Защо толкова много играчи напускат Бундеслигата в посока Премиър лийг? Пари (смее се). С Бърнли спечелихме промоция в елита и изведнъж идват 100 милиона от ТВ права. От бюджет за 25-30 милиона отиваш на такъв за 120-130 милиона за новак, който може да се конкурира с тим от топ 6 в Бундеслигата. В Бърнли се конкурирахме на пазара за играчи с отбори като Айнтрахт (Франкфурт) и Волфсбург. Сега Съндърланд купува играчи от Леверкузен и се състезава с Милан”.

Запитан за липсата на достатъчно голяма дълбочина на състава, Компани отговори лаконично: “Моята роля е да направя състава и да се опитам да внеса енергия в отбора за всеки мач. Винаги комуникираме вътрешно. Важно е да си вършим работата спокойно и да не вдигаме много шум публично. Момчетата, които ще бъдат там утре, имат капацитета да спечелят. Това е най-важното нещо за следващите 24 часа”.

Christoph Freund on whether he's positive something will happen on the market before deadline day and whether more than one signing is possible: "I'm generally a positive person. Hopefully something will happen. I'm not ruling out anything. There are talks taking place, but… pic.twitter.com/6ixJk2OYw7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 29, 2025

Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд, който също бе на пресконференцията, добави относно евентуални нови попълнения в последните дни на трансферния прозорец: “Надяваме се нещо да се случи, аз съм позитивен човек. Не изключваме нищо. Водят се разговори, но все още няма нищо за обявяване".

"Как да се конкурираме с отборите от Премиър лийг? Байерн е много голям, много привлекателен клуб. Играчите могат да печелят титли тук и да играят в Европа. Винаги зависи от играча къде отива. Висшата лига има много аргументи в своя полза, те са в друга лига финансово. Но ние като Байерн Мюнхен също сме много добри и разбираме ролята си. Трябва да си вършим работата, не можем да копираме другите. Винаги има други клубове, които могат да се конкурират с английските клубове, защото вършат добра работа", добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago