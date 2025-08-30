Популярни
  3. Челси връща Джаксън от летището в Мюнхен, наемът му в Байерн по всяка вероятност пропада

  • 30 авг 2025 | 20:04
  • 3852
  • 4

Наглед сигурното преминаване на нападателя на Челси Николас Джаксън под наем в Байерн (Мюнхен) най-вероятно няма да се осъществи, съобщават авторитетните журналисти Дейвид Орнстийн, Бен Джейкъбс и Флориан Плетенберг. Както е известно, двата клуба се бяха разбрали за преотстъпването на сенегалския футболист до края на сезона за сериозната сума от 15 млн. евро, както и за опция за баварците да го закупят за постоянно за 65 млн. евро. Очевидно обаче трансферът е с все по-малък шанс да се случи.

Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума
Причината за решението на Челси и промяната в позицията им е сериозната контузия на нападателя Лиъм Делап, получена по време на лондонското дерби с Фулъм, спечелено с 2:0. Очаква се новото попълнение на „Стамфорд Бридж“ да отсъства от игра между 6 и 8 седмици. Именно и това е накарало ръководителите на Челси да стопират трансфера на Джаксън, явно смятайки, че ще останат с прекалено малко опции в атака – особено и с оглед трансфера на Кристофър Нкунку в Милан, който вече стана факт. Решението Джаксън да бъде привикан обратно е било одобрено през следобеда и от мениджъра Енцо Мареска.

В социалните мрежи иначе днес дори имаше снимки от полета с частен самолет на футболиста и агентите му, както и видеа от неговото пристигане на летището в Мюнхен. Според информации 24-годишният Джаксън и агентите му са останали бесни от това развитие на нещата, тъй като играчът иска да премине в Байерн.

Според още информации от Челси са предупредили, че няма да подпишат никакви документи за трансфера и отказват да дадат разрешение сенегалецът да премине задължителните медицински прегледи, като са му казали да се върне в Лондон.

На този етап пък ръководството на Байерн трябва да действа спешно до края на трансферния прозорец и по всяка вероятност ще се насочи към нападателя на РБ Лайпциг Лоис Опенда. Все пак агентът на Джаксън и спортните ръководители на Байерн продължават с опитите си да спасят трансфера на сенегалеца, който очевидно ще има драматично развитие.

