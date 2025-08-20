Популярни
  3. Байерн ще продаде още един свой играч, заговори се за конфликт между ръководителите на баварците

Байерн ще продаде още един свой играч, заговори се за конфликт между ръководителите на баварците

  • 20 авг 2025 | 17:35
  • 612
  • 0

Байерн (Мюнхен) е на път да се раздели с още един свой футболист. Става дума за 19-годишния офанзивен халф и юноша на тима Паул Ванер, като футболистът ще премине в ПСВ Айндховен.

Байерн и нидерландският клуб са се разбрали за постоянен трансфер за сума от около 15 млн. евро с включените възможни бонуси, съобщават медиите в Германия. Баварците ще имат и бъдеща клауза за обратното откупуване на играча, който още тази вечер би трябвало да пътува за Айндховен и да премине в следващите дни задължителните медицински прегледи.

Ванер иначе през миналия сезон бе под наем в евроучастника Хайденхайм, за който направи добри изяви и записа 41 мача с 6 гола и 4 асистенции. Младокът обаче така и не успя да се наложи в баварския гранд, за който записа едва 8 мача в мъжкия тим.

Поне до този момент пък няма развитие относно нови попълнения в отбора. Ситуацията с Кристофър Нкунку засега остава непроменена, като Челси настоява за постоянен трансфер, а Байерн на този етап предпочита да привлече французина само под наем. Това прави и преминаването на нападателя на “Алианц Арена” трудно, като двата клуба все още нямат разбирателство, а бившият отбор на играча РБ Лайпциг може да се възползва от това.

РБ Лайпциг опитва да изпревари Байерн за Нкунку
РБ Лайпциг опитва да изпревари Байерн за Нкунку

Междувременно в някои от най-тиражните немски издания се появиха публикации за конфликт между силните хора в клуба Карл-Хайнц Румениге и Ули Хьонес, от една страна, и спортно-техническото ръководство на Байерн, в лицето на Макс Еберл и Кристоф Фройнд, от друга.

Причината е именно трансферната политика на клуба. Според информациите, Румениге и Хьонес смятали, че след неуспешните опити за привличането на футболисти като Флориан Виртц и Ник Волтемаде, Байерн трябва да търси футболисти само под наем и да не плаща трансферни суми до края на прозореца. Двамата босове са дали и именно такива инструкции. Това пък не се е харесало на Еберл и Фройнд, които са настоявали, че съставът на баварците вече е доста намален и това ново условие на практика връзва ръцете им за качествени нови попълнения.

Недоумението на спортните директори идва от факта, че Байерн се освободи от доста футболисти, включително и такива като Томас Мюлер, Льорой Сане и Кингсли Коман, които бяха с много сериозни възнаграждения. Все пак предстои да се види дали наистина баварците ще се ограничат само с привличане на играчи под наем до края на трансферния прозорец. Ситуацията в атаката на Байерн не е розова, като в момента здравите играчи в предни позиции са Хари Кейн, Майкъл Олисе, Луис Диас и Серж Гнабри, а алтернативите им поне засега са единствено юноши на клуба.

Снимки: Imago

