Байерн ще продаде още един свой играч, заговори се за конфликт между ръководителите на баварците

Байерн (Мюнхен) е на път да се раздели с още един свой футболист. Става дума за 19-годишния офанзивен халф и юноша на тима Паул Ванер, като футболистът ще премине в ПСВ Айндховен.
Байерн и нидерландският клуб са се разбрали за постоянен трансфер за сума от около 15 млн. евро с включените възможни бонуси, съобщават медиите в Германия. Баварците ще имат и бъдеща клауза за обратното откупуване на играча, който още тази вечер би трябвало да пътува за Айндховен и да премине в следващите дни задължителните медицински прегледи.
Ванер иначе през миналия сезон бе под наем в евроучастника Хайденхайм, за който направи добри изяви и записа 41 мача с 6 гола и 4 асистенции. Младокът обаче така и не успя да се наложи в баварския гранд, за който записа едва 8 мача в мъжкия тим.
Поне до този момент пък няма развитие относно нови попълнения в отбора. Ситуацията с Кристофър Нкунку засега остава непроменена, като Челси настоява за постоянен трансфер, а Байерн на този етап предпочита да привлече французина само под наем. Това прави и преминаването на нападателя на “Алианц Арена” трудно, като двата клуба все още нямат разбирателство, а бившият отбор на играча РБ Лайпциг може да се възползва от това.
РБ Лайпциг опитва да изпревари Байерн за Нкунку
Междувременно в някои от най-тиражните немски издания се появиха публикации за конфликт между силните хора в клуба Карл-Хайнц Румениге и Ули Хьонес, от една страна, и спортно-техническото ръководство на Байерн, в лицето на Макс Еберл и Кристоф Фройнд, от друга.
Причината е именно трансферната политика на клуба. Според информациите, Румениге и Хьонес смятали, че след неуспешните опити за привличането на футболисти като Флориан Виртц и Ник Волтемаде, Байерн трябва да търси футболисти само под наем и да не плаща трансферни суми до края на прозореца. Двамата босове са дали и именно такива инструкции. Това пък не се е харесало на Еберл и Фройнд, които са настоявали, че съставът на баварците вече е доста намален и това ново условие на практика връзва ръцете им за качествени нови попълнения.
Недоумението на спортните директори идва от факта, че Байерн се освободи от доста футболисти, включително и такива като Томас Мюлер, Льорой Сане и Кингсли Коман, които бяха с много сериозни възнаграждения. Все пак предстои да се види дали наистина баварците ще се ограничат само с привличане на играчи под наем до края на трансферния прозорец. Ситуацията в атаката на Байерн не е розова, като в момента здравите играчи в предни позиции са Хари Кейн, Майкъл Олисе, Луис Диас и Серж Гнабри, а алтернативите им поне засега са единствено юноши на клуба.
Снимки: Imago