  Левски организира кастинг за деца

  • 2 сеп 2025 | 14:40
Левски организира кастинг за деца, които да станат част от академията на клуба. На 13 септември (събота) от 16:00 часа всички деца от набори 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 ще могат да проведат открита тренировка.

Ето какво пишат от Левски:

Синята фланелка очаква своите нови герои! Академия „Левски“ организира „Ден на таланта“ – кастинг за деца, които мечтаят да станат част от най-голямата школа в България.

На 13 септември (събота) от 16:00 часа очакваме малките левскари от набори 𝟐𝟎𝟏𝟔, 𝟐𝟎𝟏𝟕, 𝟐𝟎𝟏𝟖, 𝟐𝟎𝟏𝟗 и 𝟐𝟎𝟐𝟎 г. пред съблекалните на юношите (до паркинга срещу Сектор В) за открита тренировка.

Записвания за кастинга се приемат всеки ден от 10:00 до 16:00 часа на телефон 0887 255 806 (Стефан Медвецки).

Децата трябва да бъдат с подходяща футболна екипировка и футболни обувки тип „стоножки“.

Очакваме ви! САМО ЛЕВСКИ!

