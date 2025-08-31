Еди Хау: Волтемаде може да бъде решаващ фактор за нас

Мениджърът Еди Хау е убеден, че похарчената рекордна за клуба сума от 65 милиона британски лири за привличането на Ник Волтемаде е решението на проблемите на Нюкасъл пред вратата. Трансферът на 23-годишния германски нападател от Щутгарт беше финализиран в събота, но не навреме, за да дебютира той за тима на Нюкасъл във Висшата лига, който завърши 0:0 срещу Лийдс.

Тъй като бъдещето на Александър Исак все още не е решено, Хау каза, че Волтемаде притежава всички качества, които са липсвали на отбора в отсъствието на шведа досега през сезона.

"Мисля, че той може да донесе всичко, което вероятно ни липсваше досега. Ще има период, в който ще трябва да се адаптира. Винаги е много трудно да влезеш директно във Висшата лига. Имам наистина големи надежди към него. Просто не искам да добавям към напрежението, на което ще бъде подложен. Но мисля, че може да бъде решаващ фактор", коментира треньорът.

"Беше наистина супер важно за нас да подпишем с нападател. Чувствах, че трябва. Но наистина съм доволен, че привлякохме такъв с много качества. Той не е само със силно присъствие - ще бъде такъв в наказателното поле за нас, но има и невероятни технически способности, креативност", коментира мениджърът.

Хау все още не е изключил възможността Исак да бъде реинтегриран в отбора.

"Докато все още има договор с нас, трябва да има начин да го върнем", потвърди той, като същевременно разкри, че се надява да привлече още едно попълнение преди трансферния прозорец да приключи в понеделник.

"Ще бъда на телефона си вероятно 24/7. Бих искал да вземем още един играч. Не знам как изглежда този играч. Няма да изтръгнете позиция от мен, но бих искал да имам поне още един", каза Еди Хау пред медиите.

Снимки: Imago