Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какво е казал Верстапен на новия си шеф в първия му ден в Ред Бул?

Какво е казал Верстапен на новия си шеф в първия му ден в Ред Бул?

  • 2 сеп 2025 | 10:51
  • 271
  • 0

Новият шеф на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис разкри, че в първия му ден начело на тима световният шампион Макс Верстапен е гарантирал, че ще остане лоялен на отбора. Французинът смени уволнения през юли Кристиан Хорнър, а тогава спекулациите около бъдещето на Верстапен бяха превзели медиите.

Точно когато Мекис пое властта в Ред Бул Верстапен беше спряган за трансфер в Мерцедес, въпреки че има договор с бившите световни шампиони до края на 2028 година. Макс и Тото Волф са били много близо до договор, стана ясно впоследствие, но Верстапен е решил да остане поне за 2026 в Милтън Кийнс.

В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!
В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

Пред вестник Bild Мекис обясни, че не му се е наложило да преговаря с Макс, за да го убеждава да остане в Ред Бул.

“Двамата с Макс никога не сме говорили за бъдещето му. Нямаше нужда - обясни Мекис. - В първия ми ден в тима Макс дойде при мен и ми каза: “Забрави всичко, което си прочел. Аз съм част от Ред Бул и ще остана в Ред Бул, нямам търпение за съвместната ни работа.”

Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1
Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

Макс е трети в класирането на пилотите след 15 кръга този сезон и теоретично все още има шанс да защити световната си титла - той е на 104 точки зад лидера Оскар Пиастри. Но с оглед на представянето на Макларън и Ред Бул този сезон, това едва ли ще се случи.

Смята се, че влошаването на отношенията между Хорнър и лагера на Верстапен в Ред Бул е бил катализаторът за уволнението, а Мекис знае какво трябва да направи, за да има шанс да задържи Макс в отбора.

“Трябва да направим бърза кола за Макс, това е рецептата за успех в отношенията с него”, заяви французинът.

Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение
Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение
 Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер
Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мартин Чой с рекордна 34-та титла по мотоциклетизъм

Мартин Чой с рекордна 34-та титла по мотоциклетизъм

  • 1 сеп 2025 | 20:40
  • 4245
  • 0
Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

  • 1 сеп 2025 | 19:27
  • 4324
  • 0
Марини и Зарко преподписаха с Хонда

Марини и Зарко преподписаха с Хонда

  • 1 сеп 2025 | 19:02
  • 1403
  • 0
В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

  • 1 сеп 2025 | 16:47
  • 3979
  • 0
Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

  • 1 сеп 2025 | 16:29
  • 644
  • 0
Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

  • 1 сеп 2025 | 15:44
  • 895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 2015
  • 3
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 194065
  • 0
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 260
  • 0
Пресконференция на Съдийската комисия към БФС - гледайте на живо!

Пресконференция на Съдийската комисия към БФС - гледайте на живо!

  • 2 сеп 2025 | 11:00
  • 501
  • 0
Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

  • 2 сеп 2025 | 09:16
  • 1469
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1525
  • 0