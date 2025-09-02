Какво е казал Верстапен на новия си шеф в първия му ден в Ред Бул?

Новият шеф на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис разкри, че в първия му ден начело на тима световният шампион Макс Верстапен е гарантирал, че ще остане лоялен на отбора. Французинът смени уволнения през юли Кристиан Хорнър, а тогава спекулациите около бъдещето на Верстапен бяха превзели медиите.

Точно когато Мекис пое властта в Ред Бул Верстапен беше спряган за трансфер в Мерцедес, въпреки че има договор с бившите световни шампиони до края на 2028 година. Макс и Тото Волф са били много близо до договор, стана ясно впоследствие, но Верстапен е решил да остане поне за 2026 в Милтън Кийнс.

Пред вестник Bild Мекис обясни, че не му се е наложило да преговаря с Макс, за да го убеждава да остане в Ред Бул.

“Двамата с Макс никога не сме говорили за бъдещето му. Нямаше нужда - обясни Мекис. - В първия ми ден в тима Макс дойде при мен и ми каза: “Забрави всичко, което си прочел. Аз съм част от Ред Бул и ще остана в Ред Бул, нямам търпение за съвместната ни работа.”

Макс е трети в класирането на пилотите след 15 кръга този сезон и теоретично все още има шанс да защити световната си титла - той е на 104 точки зад лидера Оскар Пиастри. Но с оглед на представянето на Макларън и Ред Бул този сезон, това едва ли ще се случи.

Смята се, че влошаването на отношенията между Хорнър и лагера на Верстапен в Ред Бул е бил катализаторът за уволнението, а Мекис знае какво трябва да направи, за да има шанс да задържи Макс в отбора.

“Трябва да направим бърза кола за Макс, това е рецептата за успех в отношенията с него”, заяви французинът.

