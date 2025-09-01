В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

Италианската преса посрещна повече от емоционално двойното отпадане на пилотите на Ферари в Гран При на Нидерландия. Люис Хамилтън допусна грешка и излетя от пистата, а Шарл Леклер беше ударен от Андреа Кими Антонели при неуспешна атака от страна на италианеца и остана на завой №3 20 обиколки преди финала.

“Трудности в квалификацията за Хамилтън, който стартира от четвърта редица. Той тръгна седми и остана седми. След това Люис допусна грешка и излетя от пистата - нетипично за него”, се казва в материала на Gazzetta dello Sport за състезанието.

Леклер получава оценка 6,5 от 10 за представянето си, основно заради красивото, но спорно изпреварване срещу Джордж Ръсел.

“Безкрайно страдание за Ферари - написа Corriere dello Sport. - Хамилтън беше наказан след финала, състезанието беше провал за Ферари. Хамилтън се удари в стената, а Антонели отстрани Леклер.”

“Кошмар за Ферари в Нидерландия - допълва Tuttosport. - Хамилтън и Леклер отпаднаха. Тъмна нощ за Ферари, седмица преди състезанието на “Монца”. Двойното отпадане на пилотите на Скудерията се отразява зле на шансовете на Ферари да се пребори за второто място в класирането при конструкторите този сезон.”

Снимки: Gettyimages