Популярни
»

Гледай на живо

Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

  • 1 сеп 2025 | 16:47
  • 1603
  • 0

Италианската преса посрещна повече от емоционално двойното отпадане на пилотите на Ферари в Гран При на Нидерландия. Люис Хамилтън допусна грешка и излетя от пистата, а Шарл Леклер беше ударен от Андреа Кими Антонели при неуспешна атака от страна на италианеца и остана на завой №3 20 обиколки преди финала.

“Трудности в квалификацията за Хамилтън, който стартира от четвърта редица. Той тръгна седми и остана седми. След това Люис допусна грешка и излетя от пистата - нетипично за него”, се казва в материала на Gazzetta dello Sport за състезанието.

Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение
Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

Леклер получава оценка 6,5 от 10 за представянето си, основно заради красивото, но спорно изпреварване срещу Джордж Ръсел.

“Безкрайно страдание за Ферари - написа Corriere dello Sport. - Хамилтън беше наказан след финала, състезанието беше провал за Ферари. Хамилтън се удари в стената, а Антонели отстрани Леклер.”

Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“
Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“

“Кошмар за Ферари в Нидерландия - допълва Tuttosport. - Хамилтън и Леклер отпаднаха. Тъмна нощ за Ферари, седмица преди състезанието на “Монца”. Двойното отпадане на пилотите на Скудерията се отразява зле на шансовете на Ферари да се пребори за второто място в класирането при конструкторите този сезон.”

Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер
Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

  • 1 сеп 2025 | 15:44
  • 507
  • 0
Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

  • 1 сеп 2025 | 15:21
  • 1010
  • 0
Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”

Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”

  • 1 сеп 2025 | 14:56
  • 665
  • 0
Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер

Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер

  • 1 сеп 2025 | 14:34
  • 706
  • 0
В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

  • 1 сеп 2025 | 12:28
  • 1709
  • 0
Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер

Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер

  • 1 сеп 2025 | 10:57
  • 2334
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
  • 93512
  • 12
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 4768
  • 6
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 17986
  • 20
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 14865
  • 1
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 28860
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

  • 1 сеп 2025 | 18:00
  • 4263
  • 0