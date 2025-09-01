Популярни

Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

  • 1 сеп 2025 | 19:27
Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

Бразилската полиция е арестувала първия съотборник на Фернандо Алонсо във Формула 1 – Тарсо Маркес. Тарсо кара само един сезон във Формула 1 – през 2001 година, когато двамата с Алонсо бяха заедно в Минарди.

Маркес е арестуван за „незаконно притежание на луксозен автомобил“, а според вестник The Washington Post, 49-годишният бивш пилот е задържан зад волана на Ламборгини Gallardo в Сао Пауло, като колата е била без регистрационни номера. По време на рутинна полицейска проверка е било установено, че за тази кола се дължат 1,3 милиона бразилски реала (над 203 000 евро), най-вероятно заради неплатени данъци и глоби.

В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!
В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

През 2001 година нито Алонсо, нито Маркес успяха да спечелят точки, но Тарсо завърши пред испанеца – най-доброто му класиране беше 9-о място в Бразилия и Канада, а Алонсо записа едно 10-о място в Германия.

През 2002 Тарсо остана като резервен пилот в тима, а след това продължи кариерата си в един от пистовите шампионати на Бразилия, където за последно кара през 2018.

