Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън отпадна от Гран При на Нидерландия заради инцидент - негова грешка и удар, които според бившия пилот Ралф Шумахер, нямат нищо общо с възрастта на най-успешния пилот в историята на Формула 1.
“Става ми все по-трудно да повярвам на това, което виждам, тъй като това са неща, които Люис може да ги направи с една ръка, но той допуска грешки, видно е, че той се намира под огромно напрежение, сам се поставя под сериозно напрежение и затова греши”, обясни Ралф пред Sky Германия.
Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“
Според Шумахер, Хамилтън не е загубил скоростта и усета си, но определено нещо липсва в представянето на британеца.
“В момента е трагедия да гледаме представянето на Хамилтън. Въпреки че, скоростта му все още е налице, но явно около него в тима се случват твърде много неща. Ако скоро няма някаква сериозна промяна, не знам дали няма да е по-добре Люис да помисли дали да продължи или не.”
Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер
Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”
Снимки: Gettyimages