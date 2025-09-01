Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън отпадна от Гран При на Нидерландия заради инцидент - негова грешка и удар, които според бившия пилот Ралф Шумахер, нямат нищо общо с възрастта на най-успешния пилот в историята на Формула 1.

“Става ми все по-трудно да повярвам на това, което виждам, тъй като това са неща, които Люис може да ги направи с една ръка, но той допуска грешки, видно е, че той се намира под огромно напрежение, сам се поставя под сериозно напрежение и затова греши”, обясни Ралф пред Sky Германия.

🚨 Lewis Hamilton will receive a five-place grid penalty for Monza for "failing to slow under double yellow flags" during the race at Zandvoort#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CslTwH9RRl — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Според Шумахер, Хамилтън не е загубил скоростта и усета си, но определено нещо липсва в представянето на британеца.

“В момента е трагедия да гледаме представянето на Хамилтън. Въпреки че, скоростта му все още е налице, но явно около него в тима се случват твърде много неща. Ако скоро няма някаква сериозна промяна, не знам дали няма да е по-добре Люис да помисли дали да продължи или не.”

