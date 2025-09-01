Популярни
Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер

  • 1 сеп 2025 | 14:34
Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри контролира вчера Гран При на Нидерландия и беше начело от старта до финала, като не допусна нито една атака срещу първото му място. И след финала много анализатори побързаха да сравнят представянето на Оскар с някои от най-силните състезания на легендарния 7-кратен световен шампион Михаел Шумахер.

Пиастри записа на “Зандвоорт” седмата си победа този сезон, а конкретните причини за това сравнение с Михаел са спокойствието, което той демонстрира на пистата и липсата на грешки в състезанията.

“Всеки път, когато някой спомене моето име в едно изречение с това на Михаел Шумахер, това е добре за мен - обясни Пиастри. - Трябва да измина още много дълъг пъти преди да можем да говорим по тази тема, но се лаская и ще приема това сравнение.”

Вчера Пиастри направи още една крачка към подобряването на рекорда на Люис Хамилтън по най-много поредни състезания с точки. 7-кратният световен шампион държи рекорда със серия от 48 поредни състезания - между Великобритания 2018 и Бахрейн 2020. Втори е Макс Верстапен с 43 поредни състезания с точки - между състезанието на “Имола” през 2022 и Австралия 2024. Тук влизат както неделните състезания, така и спринтовете.

Пиастри има точки във всички 15 състезания тази година, включително и 7 победи, а общо има точки в 41 старта. До края на сезона остават още 9 кръга, така че той може да подобри рекорда на Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

