От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

От Манчестър Юнайтед са отправили ново запитване за вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес, съобщава изненадващо трансферният експерт Фабрицио Романо. Аржентинският страж бе обект на сериозни спекулации, които го свързваха с “червените дяволи” и по-рано през трансферния прозорец, но впоследствие 20-кратните шампиони се насочиха към други трансферни цели. Изключително слабите представяния на настоящите двама вратари на Манчестър Юнайтед - Андре Онана и Алтай Байъндър обаче отново са активизирали хората на “Олд Трафорд” в опитите им да привлекат вратар.
Междувременно от “Телеграф” информират продължават преговорите на “червените дяволи” и за друг страж Сен Ламенс от Роял Антверп, но там има застой в последните дни. Тимът от Манчестър е отправил нова оферта и за белгиеца в нов опит да постигне разбирателство за играча. Англичаните нямат много време за осъществяването на нова сделка, тъй като трансферният пазар затваря в понеделник вечер. За Ламенс те имат сериозна конкуренция в лицето на Галатасарай, като турският гранд също продължава с опитите си да вземе играча в Истанбул.
Снимки: Gettyimages