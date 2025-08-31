Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 3032
  • 3

От Манчестър Юнайтед са отправили ново запитване за вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес, съобщава изненадващо трансферният експерт Фабрицио Романо. Аржентинският страж бе обект на сериозни спекулации, които го свързваха с “червените дяволи” и по-рано през трансферния прозорец, но впоследствие 20-кратните шампиони се насочиха към други трансферни цели. Изключително слабите представяния на настоящите двама вратари на Манчестър Юнайтед - Андре Онана и Алтай Байъндър обаче отново са активизирали хората на “Олд Трафорд” в опитите им да привлекат вратар.

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Междувременно от “Телеграф” информират продължават преговорите на “червените дяволи” и за друг страж Сен Ламенс от Роял Антверп, но там има застой в последните дни. Тимът от Манчестър е отправил нова оферта и за белгиеца в нов опит да постигне разбирателство за играча. Англичаните нямат много време за осъществяването на нова сделка, тъй като трансферният пазар затваря в понеделник вечер. За Ламенс те имат сериозна конкуренция в лицето на Галатасарай, като турският гранд също продължава с опитите си да вземе играча в Истанбул.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер излиза за нов разгром

Интер излиза за нов разгром

  • 31 авг 2025 | 09:56
  • 1250
  • 0
Ювентус търси втора поредна победа

Ювентус търси втора поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:42
  • 1051
  • 1
Барселона излиза трета поредна победа

Барселона излиза трета поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:27
  • 3546
  • 6
Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

  • 31 авг 2025 | 09:11
  • 1419
  • 0
Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

  • 31 авг 2025 | 08:34
  • 7157
  • 29
Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

  • 31 авг 2025 | 07:18
  • 3683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 26692
  • 41
Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

  • 31 авг 2025 | 15:20
  • 1219
  • 0
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 16502
  • 58
Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 3505
  • 4
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 14788
  • 104
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 9637
  • 11