Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

  • 24 авг 2025 | 13:56
  • 3356
  • 1
Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

Белгийският вратар Сен Ламенс, който е спряган усилено за Манчестър Юнайтед, беше оставен извън групата за двубоя на своя Роял Антверп срещу Мехелен днес. Според английските медии това е доказателство, че той отива на “Олд Трафорд”.

23-годишният Ламенс е искан от редица клубове, но на този етап “червените дяволи” се очертават като фаворити. Вратарският пост е болезнена тема в Манчестър, след като в миналия кръг резервата на Андре Онана Алтай Байъндър допусна поредна грешка.

По-късно днес Юнайтед гостува на Фулъм и се очакват новини около Ламенс.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

  • 24 авг 2025 | 13:31
  • 3904
  • 2
Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

  • 24 авг 2025 | 13:12
  • 983
  • 0
Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

  • 24 авг 2025 | 12:27
  • 4789
  • 0
Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

  • 24 авг 2025 | 11:51
  • 1605
  • 1
Микел Артета притеснен за ключови фигури на Арсенал

Микел Артета притеснен за ключови фигури на Арсенал

  • 24 авг 2025 | 10:50
  • 2304
  • 0
Томас Мюлер герой за Ванкувър, Сон също с първи гол в САЩ

Томас Мюлер герой за Ванкувър, Сон също с първи гол в САЩ

  • 24 авг 2025 | 09:45
  • 3145
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 14946
  • 153
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 9690
  • 15
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 31254
  • 9
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 5703
  • 11
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4794
  • 5
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 5375
  • 15