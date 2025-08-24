Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

Белгийският вратар Сен Ламенс, който е спряган усилено за Манчестър Юнайтед, беше оставен извън групата за двубоя на своя Роял Антверп срещу Мехелен днес. Според английските медии това е доказателство, че той отива на “Олд Трафорд”.

23-годишният Ламенс е искан от редица клубове, но на този етап “червените дяволи” се очертават като фаворити. Вратарският пост е болезнена тема в Манчестър, след като в миналия кръг резервата на Андре Онана Алтай Байъндър допусна поредна грешка.

По-късно днес Юнайтед гостува на Фулъм и се очакват новини около Ламенс.