Ливърпул отправи официална оферта за Геи

Ливърпул отправи официална оферта за капитана на Кристъл Палас Марк Геи. “Орлите” още се колебаят дали да се разделят с него или да го запазят при положение, че договорът му изтича следващото лято и той е обявил, че ще си тръгне като свободен агент. Самият играч има желание да премине на “Анфийлд”, но няма да прави проблем, ако му се наложи да остане на “Селхърст Парк”.

Палас не мисли да се разделя с Геи, ако няма негов заместник. Клубът преговаря за привличането на 19-годишния Джейди Канво от Тулуза, но той е по-скоро за бъдещето. Мениджърът на “орлите” Оливер Гласнер нямаше колебания в желанието си Геи да остане до края на сезона, въпреки ситуацията с договора му.

По време на разговорите с Ливърпул от Кристъл Палас са проявили интерес към Джо Гомес. Мърсисайдци обаче са отказали да го дадат под наем. “Червените” нямат намерение да се разделят с него, въпреки че интерес към него имаше от страна на Милан и Тотнъм.

