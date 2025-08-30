Ливърпул отправи официална оферта за Геи

Ливърпул отправи официална оферта за капитана на Кристъл Палас Марк Геи. “Орлите” още се колебаят дали да се разделят с него или да го запазят при положение, че договорът му изтича следващото лято и той е обявил, че ще си тръгне като свободен агент. Самият играч има желание да премине на “Анфийлд”, но няма да прави проблем, ако му се наложи да остане на “Селхърст Парк”.

Палас не мисли да се разделя с Геи, ако няма негов заместник. Клубът преговаря за привличането на 19-годишния Джейди Канво от Тулуза, но той е по-скоро за бъдещето. Мениджърът на “орлите” Оливер Гласнер нямаше колебания в желанието си Геи да остане до края на сезона, въпреки ситуацията с договора му.

🚨 EXCL: Liverpool submit official bid to sign Marc Guehi from Crystal Palace. Proposal worth £35m flat, no add-ons. #CPFC yet to respond as work continues on reinforcements. 25yo England centre-back open to #LFC move if clubs find agreement @TheAthleticFC https://t.co/gR4nVn8eR8 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2025

По време на разговорите с Ливърпул от Кристъл Палас са проявили интерес към Джо Гомес. Мърсисайдци обаче са отказали да го дадат под наем. “Червените” нямат намерение да се разделят с него, въпреки че интерес към него имаше от страна на Милан и Тотнъм.